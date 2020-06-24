Раскрыто тайное значение цветов нарядов Кейт Миддлтон

Эксперт по цветотерапии (метод нетрадиционной медицины, во время которого на пациента воздействуют с помощью окрашенного в разные цвета света для его излечения) проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кетрин цвета нарядов и раскрыл их тайное значение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Публичные выходы Миддлтон оценивал специалист Жюль Стэндиш (Jules Standish). Оказалось, что чаще всего она носит одежду синего цвета - герцогиня появлялась в нем более 24 раз с января 2019 года. "Этот оттенок задает настроение спокойствия, мира и стабильности. В нем Кейт проецирует образ доверия, надежности и честности", - комментирует эксперт.

По словам Стэндиша, зеленый цвет Миддлтон предпочитает надевать в холодное время года и в поездки за границу, в частности в Ирландию, где названный цвет является национальным. "Зеленый передает дружелюбную и искреннюю сущность Кейт, подчеркивая при этом ее интерес к проблемам окружающей среды", - пояснил мужчина.

Следом идет белый цвет, который 38-летняя жена принца Уильяма чаще всего выбирала для посещения спортивных мероприятий. Так, например, в 2019 году она поиграла в белом наряде в крикет во время королевского тура по Пакистану. Далее по частоте идет черный цвет, в котором Кэтрин появляется преимущественно на вечерних мероприятиях.

Кроме того, Миддлтон любит носить красную одежду на особые случаи. В 2019 года ее заметили в наряде винного оттенка во время ежегодной службы в честь Дня Содружества. Стэндиш подчеркнул, что "этот цвет говорит о сильном характере Кейт и о том, насколько хорошо она справляется со своей работой. Красный выделяется в толпе и заряжает энергией".

Отмечается, что в гардеробе герцогини также присутствуют наряды фиолетового и розового цвета. При этом последний является универсальным для любого случая.

По информации издания, реже всего жену принца Уильяма можно увидеть в одежде оранжевого оттенка. "Возможно, она считает этот цвет чересчур ярким, однако не исключено, что она носит его во время отдыха со своей семьей вдалеке от посторонних глаз", - добавил Стэндиш.