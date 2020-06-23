Сегодня отмечается международный День розового фламинго, который был учрежден в 2007 году. Фламинго распространены в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, Южной и Центральной Америке, на средиземноморских побережьях Европы.

Ежегодно на зимовку в Азербайджан прилетают в среднем около 16 000-18 000 фламинго. Здесь их можно увидеть в водных бассейнах Лянкяранской, Кура-Аразской и Самур-Девечинской низменностей, Большом Гызылагаджском заливе, прибрежных водах Каспия, на берегах реки Араз в Нахчыване. Стабильные места зимовки - Гызылагаджский залив, берега поселка Шихово на Абшеронском полуострове, Девечинский порт, Ширванский заповедник, озера Аггель, Сарысу, а также крупные озера Кура-Аразской низменности. Фламинго живут стаями и строят свои гнезда из растительности, останков животных, мокрой земли. С целью сохранения их популяции в Гызылагаджском, Ширванском, Абшеронском и Аггельском национальных парках и водно-болотных угодьях организованы заповедники. Фламинго включен в "Красную книгу" Азербайджана и на него запрещено охотиться.

Более 380 видов зарегистрированных представителей авифауны, относящихся к 61-му семейству, делают Азербайджан одной из самых богатых в плане разнообразия птиц стран мира, а учитывая ее площадь, еще и лидером по плотности заселения видами. 23 вида обитающих в Азербайджане пернатых внесены в Международную Красную Книгу (36 в "Красную Книгу" Азербайджана). Через территорию страны проходит мощнейший евразийский пролетный путь с десятками миллионов птиц. Это два потока орнифауны: первый с обширной территории от Уральских гор до Камчатки мигрирует на Восток Африки, второй из Восточной Европы - в Юго-Западную Азию.