Мужчина гулял по пляжу и наткнулся на кита

Десятиметровый позвоночник горбатого кита вынесло на пляж в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ABC.

В начале июня житель австралийского штата Новый Южный Уэльс Тони Хэнкок (Tony Hancock) прогуливался по местному пляжу Вонбойн (Wonboyn) и наткнулся на десятиметровый позвоночник кита. "Я еще издалека почувствовал запах гнили и заметил странный объект. Когда я подошел поближе, я понял, что это огромные кости", - рассказал мужчина. Он признался, что никогда не видел ничего подобного и предположил, что млекопитающее убили и съели акулы.

Сотрудники местной службы по охране дикой природы предположили, что позвоночник принадлежал горбатому киту. Эти киты ежегодно приплывают в воды Австралии для размножения. Исследователь китов и дельфинов Дэвид Доннели (David Donnelly) сообщил, что для установления вида млекопитающего ученым предстоит взять образцы ДНК, оставшиеся на костях. Он рассказал, что каждый позвонок кита весит около десяти килограммов. Найти кости кита - большая редкость, поэтому они представляют большой научный интерес.

В ближайшее время специальные службы займутся вывозом позвоночника с пляжа и направят образцы ДНК млекопитающего на исследование.