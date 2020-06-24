7 серьезных причин, по которым хочется пить

Понятно, если у вас была изматывающая тренировка, вы провели полдня за уборкой квартиры, или летом - потея под жарким солнцем, организму потребуется дополнительный объем жидкости. Тело на 70% состоит из воды и очень чувствительно к ее нехватке, что будет выражаться в настойчивых сигналах о пополнении запасов.

Не удовлетворив запросы влаголюбивого организма, вы рискуете получить обезвоживание, что нередко сопровождается усталостью, слабостью и головокружением, передает Day.Az со ссылкой на Elle.ru. Чтобы избежать таких неприятностей, постарайтесь не откладывая утолить жажду и, главное, разобраться в причинах ее возникновения.

Одна из самых простых: вы просто слишком мало пьете, пора восстанавливать баланс жидкости, употребляя рекомендованные диетологами 2 литра чистой воды ежедневно (в среднем 30 мл на 1 кг массы тела). Некоторые считают, что пить нужно только при возникновении жажды, но это неверно. Жажда, как правило, - сигнал обезвоживания, доводить до которого совсем нежелательно.

Но иногда может показаться, что жажда не уходит, сколько бы воды вы ни поглощали в течение дня. Возможно, потому что с вашим организмом происходит нечто, что пора обсудить с врачом.

Хронический стресс

По разным, но, как правило, хорошо известным вам причинам надпочечники начинают продуцировать гормоны стресса, что может привести к головокружению, беспокойству и сильной жажде. Единственный способ долгосрочного решения проблемы - меньше напрягаться и учиться отключаться от переживаний.

Проблемы щитовидки

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые помогают регулировать энергию, температуру тела и другие важные функции. Симптомы проблем для обсуждения с врачом - беспокойство, потливость, сухость во рту.

Месячные

Уровень половых гормонов - эстрогена и прогестерона - влияет на баланс жидкости, так же как и на потерю крови.

Мочегонный эффект каких-либо препаратов или продуктов

Еда, напитки и препараты с мочегонным действием вызывают жажду, потому что вынуждают организм терять больше жидкости, чем обычно. Самые распространенные примеры: кофе, чай и алкоголь.

Диабет

Сахарный диабет первого и второго типа увеличивает риск обезвоживания, особенно если вы не подозреваете об этой проблеме. Когда уровень сахара в крови слишком высок, организм заставляет почки работать интенсивнее, чтобы избавиться от избытка глюкозы. Получается тот же эффект, о котором сказано выше.

Низкоуглеводные диеты

Углеводы задерживают жидкость в организме (1 г углеводов связывает около 4 г жидкости), и если сократить количество потребляемых углеводов, тело теряет влагу и реагирует, испытывая жажду.

Беременность

Беспричинная жажда и постоянные позывы "по-маленькому" - распространенные симптомы беременности. В течение первого триместра объем крови в организме увеличивается, в результате чего почки выделяют больше жидкости. Частые набеги в туалет могут спровоцировать дисбаланс жидкости в организме, который нужно восстанавливать - но непременно под присмотром врача.