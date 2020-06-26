Почему никому нельзя касаться сумки Елизаветы II

Британская королева всегда появляется на публике с элегантной сумкой, но лишь недавно стало известно, что этот аксессуар имеет куда большее значение, чем мы могли бы предполагать. Один из секретов британского монарха раскрыла экс-руководитель протокола Барака Обамы Каприсия Маршалл, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

В интервью изданию People она объяснила, что никто не имеет права касаться сумки Ее Величества. В этом Маршалл убедилась во время визита четы Обама в Букингемский дворец в 2011 году. Каприсия захотела помочь Елизавете II при встрече с американским президентом и его супругой и собралась взять у нее сумку, как ее тут же остановил коллега: "Он обеими руками схватил меня и вернул на место, к стене. А когда я извинилась и поинтересовалась, почему нельзя прикасаться к этой вещи, ответил: "Мы не знаем, что именно лежит в сумке, но не имеем права трогать ее".

Позже Маршалл узнала, что не так важно содержание сумки, как-то, где она находится: "Спустя какое-то время я поняла, что королева использует ее как сигнал. Если сумочка находится выше запястья, то встреча проходит благоприятно. Но стоит Елизавете II опустить ее пониже, как ее подчиненные понимают: пора деликатно прощаться".