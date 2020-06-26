Белок молодости: как принимать коллаген, чтобы он работал

Коллаген - нитевидный белок, который входит в состав всех тканей человеческого организма. Название протеина происходит от греческого слова kolla - "клей". Это неслучайно: основную функцию коллагена многие специалисты сравнивают именно с клеем. Его молекулы образуют длинные тонкие белковые волокна - фибриллы. Они служат для скрепления клеток тканей и связывают наш организм в единое целое. Коллаген участвует в "строительстве" суставов, костей, сухожилий, волос, ногтей и кожи и образует стенки вен, артерий и капилляров, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. По разным оценкам, на него приходится около трети всех белков в нашем организме.

Чем опасен дефицит коллагена?

Чем старше мы становимся, тем сложнее организму вырабатывать собственный коллаген. Процент выработки коллагена сокращается уже к 20 годам, а после 25 количество новых волокон уже заметно меньше количества разрушившихся. Уже на этом этапе мы замечаем первые признаки старения: кожа теряет упругость и увлажненность, появляются первые морщины, волосы и ногти медленнее растут, а их структура истончается. Еще через какое-то время нехватка коллагена может отразиться уже на здоровье костей, суставов и кровеносных сосудов, что приводит к развитию различных хронических заболеваний.

Как работают добавки с коллагеном?

Регулярный прием коллагена может помочь в решении множества проблем. Говоря о свойствах коллагена, в первую очередь мы вспоминаем про замедление старения. Из школьного курса химии мы помним, что белок - длинная нитевидная молекула со сложной структурой. Именно эти нити поддерживают нашу кожу в упругом подтянутом состоянии, придают четкость овалу лица и борются с дряблостью кожи. Добавки с коллагеном помогают сохранять упругость и подтянутость этих нитей, когда они ослабевают и истончаются.

Кроме того, коллаген помогает справиться с целлюлитом и растяжками. Обладая выравнивающим действием, он способен заметно снизить количество ненавистных "бугорков", уплотнить и подтянуть кожу, обеспечивая ее скорейшую регенерацию. То же самое происходит со следами пост-акне, маленькие рубцы на коже со временем становятся менее заметными, а кожа приобретает сияние и ровный цвет.

Кроме "эстетического" действия, коллаген оказывает благотворное влияние на все системы организма. Стенки сосудов и ткани, образующие внутренние органы, с возрастом истончаются и слабеют не меньше кожи лица, просто мы этого не замечаем. А последствия у этих процессов могут быть гораздо серьезнее морщин. Поэтому коллаген важен не только для сохранения внешней молодости, но и для поддержания всего организма в лучшей форме.

Как принимать коллаген?

Из продуктов питания достаточное количество коллагена получить возможно, но сделать это не всегда легко, а веганам и вегетарианцам - просто нереально, ведь этот протеин содержится исключительно в животных продуктах. Костный бульон - едва ли н единственное блюдо, способное обеспечить хорошую дозу коллагена, но не все готовы возиться с его приготовлением, да и не всем он придется по вкусу.

Универсальным решением здесь станут БАДы, в которых коллаген уже содержится в нужной дозировке и часто в тандеме с другими полезными веществами (например, гиалуроновой кислотой и витамином С), которые служат катализатором для его действия. Следует помнить, что хоть коллаген - не лекарство, а естественно вырабатываемое организмом вещество, перед употреблением любых БАДов необходимо проконсультироваться с врачом.

Коллаген, который входит в состав БАДов, бывает двух видов - животный и морской. О природе их происхождения несложно догадаться по названию, но они имеют ряд существенных различий. Животный коллаген легче производится, не требует особых условий при транспортировке и хранении и имеет привлекательную цену. Однако молекулы животного коллагена очень крупные, организму может быть тяжело их усваивать. Молекулы морского коллагена максимально приближены по строению и размеру к нашим собственным, что облегчает усваивание. Кроме того, морской коллаген не только восполняет недостаток белковых соединений, но и стимулирует выработку собственного коллагена в организме. Из минусов - он дороже и требует соблюдения всех правил хранения.

И морской, и животный коллаген доступен для приема в разных формах. Одна из самых популярных - порошок. Его разводят в воде и пьют несколько раз в день за 30 минут до еды. Он хорошо усваивается, но, в силу специфики происхождения коллагена, обладает не самыми приятным запахом и вкусом (кстати, сразу маленькая подсказка: если вы нашли порошок без вкуса и запаха, там наверняка не обошлось без химии). Более приятные в использовании - капсулы и таблетки, причем вторые часто содержат еще гиалуроновую кислоту или витамин С - катализаторы для коллагена. Кроме того, существует жидкая форма коллагена - обогащенная формула содержит не только сам белок, но и целый комплекс витаминов и минералов - самый дорогой и эффективный, но и самый неудобный в хранении и употреблении вид коллагена.