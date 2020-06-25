Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд

Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса использовала этот псевдоним в сообщениях, переданных юридической команде Деппа в рамках дела о клевете.

В телефоне Херд глава SpaceX был записан как "Человек-ракета" (Rocketman).

В переписке с Маском Херд сообщила о своем желании развестись с Деппом. В ответ он предложил ей круглосуточную охрану после жалоб на насилие со стороны Деппа.

Сообщение было отправлено 22 мая 2016 года, на следующий день после того, как Херд пожаловалась на насилие со стороны Деппа.