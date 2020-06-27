Принц Гарри признался, что скучает всего по одной вещи вдали от дома

Герцоги Сассекские успели перебраться в Лос-Анджелес из Канады до закрытия границ. Весь карантин пара провела на вилле голливудского магната. Сын принцессы Дианы пока не успел вкусить все прелести жизни в Америке, а инсайдеры рассказывали, что ему приходится непросто в новых условиях, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Теперь же сам принц Гарри заговорил о том, чего ему не хватает в непосредственной близости от Голливуда. Речь идет о ... регби, любимом виде спорта внука британской королевы. Герцог Сассекский снялся в ролике о регби в поддержку британских спортсменов, которые не могли тренироваться из-за пандемии.

Видео появилось в официальном Инстаграме England Rugby. Гарри обожает эту игру, он - покровитель футбольного союза регби и футбольной лиги регби. "Мы все скучаем по регби", - говорит принц Гарри в самом начале видео. Он отметил, что все сложности не позволили спортсменам потерять силу духа.