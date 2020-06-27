Запрет на морепродукты, тайные знаки сумочкой и вождение без прав: 18 фактов о королевском этикете

У членов королевской семьи - много привилегий, но и правил, которым необходимо следовать, не меньше. Видели ли вы когда-нибудь, как Кейт Миддлтон целует принцессу Шарлотту или принц Чарльз раздает автографы публике? Скорее всего, нет, потому что это запрещено. О том, что еще нужно помнить, будучи частью круга Ее Величества, расскажет Кристина Туббритт, эксперт по этикету и основатель The English Manner Russia, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Поведение на публике

- На официальные мероприятия, такие как, например, Пасхальное богослужение или свадьбы, члены королевской семьи прибывают в порядке ранга: Елизавета II появляется последней. Когда королева входит и выходит из зала, все гости обязаны вставать.

- После того, как вас представят королеве, она сама инициирует рукопожатие. "При встрече позвольте королеве начать, вести и закончить разговор. В самом начале обратитесь к ней "Ее Величество", а затем - "Мэм", - комментирует Уильям Хэнсон, исполнительный директор The English Manner, эксперт по этикету и комментатор королевских свадеб.

- Прикасаться к членам семьи нельзя. Несколько лет назад супруга американского президента Мелания Трамп допустила грубое нарушение этикета во время встречи с королевской семьей в Великобритании. Во время приветствия первая леди поцеловала в щеку герцогиню Корнуольскую Камиллу. Публичная демонстрация привязанностей внутри королевской семьи также не приветствуется. Именно за это Гарри и Меган неоднократно подвергались нападкам в отличие от Кейт и Уильяма, которые даже с детьми ведут себя сдержанно.

- Еще одно строгое правило - поза. Самая большая ошибка, которую может допустить член королевской семьи - закинуть ногу на ногу. Колени надо держать вместе. Разрешается скрестить лодыжки и склонить колени в одну сторону.

Трапеза

- Любой элемент государственного банкета инспектируется королевой лично - будь то сервировка, меню, план рассадки или декор.

- До того, как королева не приступит к трапезе, начинать есть нельзя. В целом это правило уместно для любого мероприятия, в том числе семейного ужина дома. Заканчивать обед или ужин также нужно одновременно с Ее Величеством. Как успеть съесть последний кусочек? Тут существует подсказка - если ее сумочка лежит на столе, то через пять минут трапеза будет окончена.

- "Королевским или любым другим высокопоставленным лицам не подают морепродукты, так как существует высокий риск пищевого отравления, которое может повлиять на их график встреч и мероприятий, в которых они обязательно должны принимать участие. В частном порядке члены королевской семьи, конечно, могут есть морепродукты, но готовить их должны только шеф-повара, которые служат при дворе", - говорит Хэнсон.

- Королева также не является поклонницей чеснока, и поэтому этот ингредиент исключен из всех блюд к обедам и ужинам, которые она посещает.

Гардероб

- Желая быть принятой, монархия сегодня стремится быть открытой, поэтому члены королевской семьи стараются одеваться демократично. Их стиль должен быть элегантным и изысканным, но скромным.

- В Англии же еще в первых десятилетиях XX века считалось, что леди должна появляться на людях непременно в шляпке. И до сих пор королева появляется на публике либо в шляпке, либо в короне (после 6 вечера), иногда еще повязывает голову платком. Шляпа - это не только аксессуар, но и символ власти.

- Скорее всего, вы никогда не увидите королеву в нейтральном или темном оттенке - ее пристрастие к ярким цветам на самом деле является еще одним элементом королевского протокола, поскольку яркие тона позволяют легко найти ее в толпе. Считается, что эту традицию создала Елизавета Боуз-Лайон, мать Елизаветы II, во время Второй мировой войны: своим броским гардеробом она хотела добавить британцам оптимизма.

- Черный цвет - символ траура. В королевской семье существует правило, которое обязывает всех ее членов иметь черное платье или костюм во время путешествий по стране на случай внезапной смерти или траура. Это правило ввела Елизавета II, выучив горький урок на собственном опыте: во время визита в Кению в 1952 году скончался её отец Георг VI, у неё в этот момент не оказалось подходящей одежды, и она была вынуждена оставаться в самолете до тех пор, пока ей не доставили черное платье.

- Колготки - еще одно обязательное правило. Появиться с голыми ногами - моветон. Здесь почти все так же, как и в бизнес-этикете для женщин.

- Сумочка королевы служит сигналом для окружающих. Например, если она меняет свою сумочку с левой руки на правую, это означает, что она хотела бы закончить разговор.

- Еще одно табу - туфли на танкетке, которые Ее Величество не одобряет, хотя Кейт Миддлтон не раз была в них замечена. Тонкий каблук тоже под запретом: дамы из королевской семьи носят туфли на устойчивом среднем каблуке с узким носом.

- Особенность детского гардероба в том, что мальчики до 8 лет не имеют право появляться на публике в брюках. "Брюки предназначены для мальчиков и мужчин старшего возраста, в то время как шорты - для мальчиков. Это один из символов социального положения, который существует только в Англии. Считается, что брюки на маленьком мальчике - признак среднего класса, а не аристократии", - объясняет Уильям Хэнсон.

Путешествие

- Королевский семейный догмат, как правило, не позволяет столь многим наследникам трона путешествовать вместе в случае несчастного случая или катастрофы. Первый случай нарушения правил пришелся на 2013 год, когда принц Джордж отправился с родителями в Новую Зеландию и Австралию на короткое турне. Правило предписывало бы принцу Джорджу путешествовать отдельно от отца, но все они брали один и тот же самолет. И с тех пор семья всегда путешествует вместе.

- В Великобритании только королеве разрешено водить без лицензии или номерных знаков на ее автомобиле. Все остальные члены королевской семьи должны иметь действующую лицензию.