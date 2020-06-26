Раскрыт секрет лох-несского чудовища

Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища, опубликованной британцем Стивом Чаллисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, она оказалась поддельной.

Пользователи Twitter обратили внимание, что узор на спине существа совпадает с узором на спине огромного сома, которого поймали два года назад в итальянской реке По. Вес рыбы составлял 130 килограммов, а длина - 268 сантиметров.

Поскольку расположение пятен у каждой особи уникально, их можно использовать для идентификации сомов, подобно отпечаткам пальцев у людей. Совпадение может свидетельствовать о том, что для изготовления поддельного снимка использовались изображения рыбы из реки По.

Ранее сообщалось, что житель британского Саутгемптона Стив Чаллис опубликовал фотографию существа из озера Лох-Несс, якобы сделанную им в 2019 году. Он утверждал, что снимал противоположный берег, когда обратил внимание на рябь в воде, а затем увидел чудовище, на мгновение показавшееся из воды.