История одного кадра: Каскадер Тодд Грин летит навстречу гибели

Трагедией закончилось авиашоу в американском Селфридже. Каскадер Тодд Грин исполнял свой трюк - перебирался с крыла самолета на вертолет. Обе машины, естественно, были в воздухе. Внезапный порыв ветра слегка накренил самолет. Грин поскользнулся и рухнул с 60-метровой высоты. Страховкой каскадер не пользовался, передает Day.Az со ссылкой на КП.

- Мне показалось, что с воздушного судна сбросили манекен. Знаете, так иногда делают, чтобы сначала шокировать зрителей, а потом заявить им, что все в порядке, - рассказали The Daily Mail очевидцы события. - Все поняли, что это не шутка только тогда, когда на взлетно-посадочную полосу выехали медицинские экипажи...

48-летнего Грина с множественными ушибами и переломами доставили в больницу, где он скончался.

Тодд благополучно соскользнул на крыло

И даже поприветствовал публику: трюк удался

А через мгновение соскользнул с фюзеляжа

Падение с высоты 60 метров...

...закончилось трагически