NASA показала уникальные кадры Солнца

В NASA опубликовали таймлапс-видео того, как Солнце вращается за 10 лет наблюдений.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в ролике длительностью более часа показан каждый день наблюдений за светилом.

Отмечается, что иногда попадающиеся темные кадры связаны с тем, что Солнце затмевали Луна и Земля, когда находились между ним и обсерваторией.

Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. Удалось накопить более 20 миллионов гигабайт информации.

Полученные данные ученые собираются использовать для дальнейшего исследования звезды и ее влияния Солнечную систему.

Ранее сообщили о том, что астронавты NASA начали выход в открытый космос.