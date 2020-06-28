Остановить выпадение волос: самые быстрые и эффективные способы

Известно, что выпадение волос, впрочем, как и ухудшение их качества, наступает через 2−3 месяца после перенесенного стресса. Именно поэтому последствия пандемии дают о себе знать именно сейчас. Как решить эту проблему, рассказывает российский эксперт-трихолог Гелена Григорьева, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Причиной выпадения волос могут стать как вполне очевидные вещи, так и на первый взгляд абсолютно не связанные со здоровьем кожи головы и волос. Выпадение может быть обусловлено какой-то болезнью, медикаментозным лечением, неправильным питанием, стрессом, воздействием солнечных лучей, неверно подобранным уходом, злоупотреблением фенами и горячими парикмахерскими инструментами, химическими процедурами (окрашивание, завивка). Не поверите, но даже чрезмерное увлечение фитнесом и солярием могут привести к потере волос.

Пойдем от простого к сложному. Иногда проблема кроется в неправильном уходе, химическом или механическом повреждении. И тогда здесь все элементарно: уберите эти негативные факторы - и волосы будут вам благодарны. К вредным воздействиям также стоит отнести наращивание и привычку туго стягивать волосы. Если волосы тонкие (а как правило, именно в таком случае чаще всего делают наращивание), то мы только сильнее травмируем их. Гораздо эффективнее решить проблему при помощи специальных препаратов. Да, это будет не сиюминутный результат, но зато постоянный и без вреда для волос.

Очень часто мы сталкиваемся и с сезонным, диффузным выпадением. Объясню, почему оно происходит. Основной строительный материал в нашем организме, в том числе и в волосах, - аминокислоты и микроэлементы. При этом сами волосы для нашего организма - абсолютный атавизм, ведь наличие или отсутствие волос никак не влияет на функционирование организма в целом.

Когда организм в порядке, волосы получают свою порцию аминокислот, микроэлементов, витаминов. Но как только происходит сбой, возникает дефицитное состояние или увеличивается потребление строительного материала каким-либо органом - порция питательных веществ для формирования волос резко уменьшается, так как основная их часть отправляется на решение других, более насущных для организма задач. Он как бы "отключает" неважных потребителей, сужая сосуды, питающие луковицу или же переводя жизненный цикл волоса в телофазу - фазу выпадения.

Поэтому при заболеваниях (даже простудных), приеме лекарств, при стрессах волосы недополучают необходимый строительный материал и начинают выпадать. Причем интенсивный цикл мы увидим не сразу, а через 2−3 месяца.

То же самое можно сказать и о сезонных выпадениях: весной мы расплачиваемся за то, что происходило с нами зимой. В тот период, когда мы часто болеем, пьем лекарства. Осенью мы расплачиваемся за то, что недостаточно защищали волосы летом. Ведь солнечное излучение провоцирует усиленное образование свободных радикалов, вредных не только для кожи головы, но и для самих волос. Более того, за образование в коже меланина, ответственного за загар, отвечают те же аминокислоты. Поэтому летом их дефицит для волос резко увеличивается. Здесь хочется упомянуть о любителях солярия: они могут страдать от выпадения круглогодично.

Нехватка того или иного микроэлемента в организме также негативно влияет на состояние волос. Например, у любителей силовых нагрузок зачастую наблюдается дефицит железа, а это приводит к сухости, ломкости и выпадению волос. Любители диет, вегетарианцы тоже в группе риска: невозможно получить некоторые элементы, не употребляя животный белок. Например, самое большое количество все того же железа содержится в печени.

Нехватка аминокислот также порой объясняется несбалансированным питанием. Наибольшая концентрация одного из важнейших для организма аминокислот, лизина, содержится именно в мясных продуктах.

А таурин - другая необходимая аминокислота - вообще в растительных продуктах практически отсутствует. Нехватка таурина, как и меди, приводит, помимо всего прочего, к появлению седины. Сера, недостаток которой в организме приводит к сухости, тусклости волос, - содержится в морской рыбе, мясо- молочных продуктах. Однако относительно много ее и в бобовых. Можно продолжать этот список до бесконечности. Но главное, о чем нужно помнить: при ограниченном питании необходимо восполнять дефицит тех или иных компонентов в организме.

Для того чтобы выявить, чего именно не хватает нашим волосам, в первую очередь нужно узнать уровень железа, меди, цинка, иода, витаминов группы В, Д, аминокислотный и гормональный профиль (уровень дигидротестостерона, прогестерона, гормоны щитовидной железы). Для этого необходимо сдать анализ крови, проверить стероидный профиль по слюне, сделать спектральный анализ волос.

В случае отклонения показателей, конечно же, поможет коррекция гормонального фона, комплексы витаминов и минералов. Сейчас очень много различных БАДов, витаминных препаратов с высокой биодоступностью, направленных в том числе на восполнение дефицита аминокислот в организме. Однако повторюсь: стоит помнить о том, что при внутренних проблемах, заболеваниях организм отправит эти аминокислоты на те участки, где они нужнее. И не факт, что основная масса достанется волосам.

Важно понимать, что процесс лечения внутренних заболеваний зачастую долгий и не всегда заканчивающийся полной компенсацией дефицитов, а в это время пустая луковица может и атрофироваться.

Поэтому грамотный специалист параллельно назначит местную терапию, задача которой - создать лечебный блок или "автономное питание". В понятие местной терапии входит и мезотерапия, и "Дарсонваль", и лазерная терапия, и трихологическая космецевтика. В случае выпадения волос важно придерживаться основных принципов лечения, которые сформулировала в свое время лаборатория Solaria. Профессиональные процедуры всегда должны дополняться домашней поддержкой, быстрее создающей накопительный эффект, прекращающей выпадение и активизирующей рост новых волос.

Обязательно использование пилингов на основе молочной кислоты, средств для улучшения микроциркуляции, специальных шампуней, масок. Эти препараты могут работать как самостоятельно, так и в сочетании с профессиональными процедурами (витаминные комплексы, мезотерапия).

Неоднозначны отзывы о мезотерапии. В ряде случаев коктейли помогают, но важно понимать, что кровообращение в коже головы самое интенсивное, поэтому все, что туда вкалывается, в считаные минуты разносится по всему организму. А значит, получить накопительный эффект очень сложно. Не стоит забывать и о болезненности.

Отдельно нужно упомянуть андрогенетическое выпадение - оно обусловлено химическим процессом внутри организма, переходом тестостерона под действием фермента 5-альфа-редуктазы в состояние дигидротестостерона. Около 90% случаев выпадения волос у мужчин и 60% у женщин (за последние 10 лет эта цифра выросла с 30%) имеют именно андрогенетическое происхождение. У мужчин в принципе количество тестостерона выше, поэтому они и больше подвержены действию 5-альфа-редуктазы и дигидротестостерона.

Анализы не всегда способны отразить картину уровня гормонов. Чаще всего повышенная чувствительность к упомянутым "вредителям" бывает только в зоне кожи головы. Здесь специалисты ориентируются на визуальную диагностику и трихоскопию: у мужчин такой тип выпадения начинается с височных впадин, затем затрагивается теменная зона (зона шапочки), макушка, виски - в общем, при запущенном процессе хорошо себя чувствует только нижняя затылочная зона, этакий смайлик над шеей. При этом кожа и волосы в пострадавшей зоне истончаются, часто повышается сальность, пробки, может присоединяться инфекция. У женщин при таком типе выпадения страдают виски и теменная зона (зона шапочки). Причем у женщин появление этого типа выпадения часто связано с гормональными всплесками - пубертатный период, роды, менопауза. И мужчинам, и женщинам при возникновении такого типа выпадения стоит обратить внимание на здоровье внутренних органов (щитовидной железы, надпочечников), а у женщин - дополнительно яичников.

Почему этот тип выпадения выделяется отдельно? Потому что лечение здесь свое, специфическое. Стопроцентно убрать из организма первопричину этого выпадения мы, к сожалению, не можем. Мы можем лишь блокировать ее, а потом придерживаться профилактической поддержки. Существует несколько типов препаратов для решения этой проблемы. Основные: миноксидилсодержащие и на основе растительных компонентов (например, вербаскозид - стволовые клетки сирени, изофлавоны красного клевера, экстракт карликовой пальмы). Миноксидил обладает сосудорасширяющими свойствами, поэтому при использовании этого препарата нельзя употреблять алкоголь, так как он также расширяет сосуды и эффект препарата будет равен нулю. Нельзя принимать и спиртосодержащие лекарства. Еще минусы миноксидила - нечувствительность к препарату в 40% случаев, двукратное ежедневное нанесение, неминуемое повышение дозировки и, самое главное, эффект резкой отмены. То есть как только прекращается использование препарата, буквально в течение месяца все, что успело вырасти, начинает интенсивно выпадать. А для поддержки препараты с миноксидилом приходится применять почти с той же интенсивностью, что и при лечении. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется использовать комплексные препараты, в которых миноксидил сочетается с антиандрогенными ингредиентами.

Так, средства на растительной основе, блокирующие фермент 5-альфа-редуктазу, такого эффекта не обеспечивают, хотя результативность их точно такая же. При прекращении приема растительных препаратов выпадение постепенно возобновляется через год-полтора. Что касается поддерживающего курса, то достаточно использовать препараты 1−2 раза в неделю.

В любом случае, если вы видите, что выпадает более 10−15% волос в сутки и процесс этот длится уже несколько месяцев, обязательно обратитесь к врачу. Ведь волосы, как и ногти, самый первый маркер неполадок в организме.