Игры со смертью на крыльях самолёта

Они были продавцами острых ощущений. После войны безработные пилоты подхалтуривали в непритязательных эстрадных номерах, демонстрируя своё презрение к смерти.

Многим эти шоу стоили жизни, зрители, тем не менее, требовали всё более захватывающих трюков.

20 июня 1920 Локлир стоит на крыле своего Кёртис-Дженни-биплана.

Вскоре акробаты не просто стояли на верхней паре крыльев, так как падкая на сенсации публика требовала больше и больше трюков.

Это навело Ивана Унгера и Глэдис Рой на мысль, поиграть в воздушный теннис. Смельчаки даже натянули сетку и разметили корт.

1925 год. На высоте около 900 метров.

Снимок 1918 показывает лётное шоу над пляжами Санта Моники в штате Калифорния.

В январе 1924 американец Огги Редлакс, повиснув вниз головой на шасси машины, пытается поймать брошенную ему шляпу.

В 1919 американский пилот Ормер Локлир, похоже неумышленно, "изобрел" прогулку по крыльям. Коллеги и аэродромная обслуга с восторгом наблюдали за ним, когда он в полёте исправил небольшую поломку на крыле, просто спустившись на него из кабины.

Это стало возможным благодаря "Дженни" - учебному самолёту американцев. Так ласково называли биплан Кёртис JN-4. Он был разработан тогда, когда выяснилось, что в Первой мировой войне на стороне Антанты большая часть пилотов (около 8 000 жертв) стала погибать при обучении, а не на боевых вылетах (примерно 6 000 человек). Американская фирма "Кёртис" решила назревшую проблему, построив для учебно-тренировочных целей надёжный и беспримерно низкоскоростной самолёт. Появление Дженни значительно увеличило шансы будущих пилотов остаться в живых хотя бы в период обучения.

Американец Ормер Локлир считается первым известным "прогульщиком по крылу"

Ормер Локлир очень рано получил первый лётный опыт. Маленьким мальчиком вместе со своим братом он построил свой первый самолёт из бамбука и парусины и летал на нём с ближайшего холма.

Страсть к риску он не потярял и став взрослым: здесь акробат висит на борту своего биплана.

В течение двух лет Локлир сделал карьеру в качестве голливудского трюкача-каскадёра, которая быстро привела его к богатству. А 2 августа 1920 он стал популярнейшей и всемирно известной жертвой отчаянной прогулки, когда потерпел катастрофу прямо перед объктивами работающих камер, сорвавшись со своей Дженни во время исполнения очередного трюка в ночной темноте.

На самом деле, это было именно то, что так страстно хотелось видеть людям - щекотание нервов со смертельным исходом.

Ормер Локлир

Дженни пошла в массовое производство. Её наибольшая скорость не превышала 120 км/час, а при приземлении - 60-ти. Это повышало шансы пережить аварию при посадке. Для обучения идеальная, для военных вылетов, как и для других целей малопригодная, концу войны Дженни стала не только одним из самых многочисленных бипланов, но и одним из самых ненужных.

Возвратившиеся домой с войны пилоты охотно покупали машину. Ормер Локлир также приобрёл одну, превратив свою прогулку по крылу в аттракцион. А Дженни, которая держалась в воздухе уже на скорости около 70 км/час, стала идеальной площадкой для его трюков. Рискованные игры Локлир сделал бизнесом. И многочисленные коллеги последовали его примеру.

Лилиан Бойер

"Императрица воздуха" - таково прозвище американской воздушной акробатки Лилиан Бойер. Профессия официантки ей давно уже опостылела, когда в 1921 двое посетителей рестарана спросили её, не согласится ли она сопровождать один воздушный полёт. Бойер согласилась сразу и уже во втором полёте 20-летняя девушка вышла на крыло самолёта. Это стало началом головокружительной карьеры акробатки.

Бойер не была исключением. Известными женщинами - летучими акробатками были и "Панчо" Бамес, Джорджия "Тини" Бродерик, Мэйбел Коди, Бесси Колеман.

В начале для акробатики на крыльях не существовало никаких ограничительных правил и стандартов безопасности. Немец Фриц Шиндлер (на фото) стал известным из-за необычайно смелого трюка, который и стоил ему жизни.

Каскадёр перелезает из своей машины в другую, причём вниз головой

Он погиб в 1930 во время представления в Бёблингене, когда перепрыгивал из одного самолёта в другой. Во время манёвра машины сцепились и вместе рухнули вниз. После этого в рейхе моментально запретили любые виды воздушной акробатики.

В конце августа 1921 французская трюкачка и "гуляка по крыльям" Андре Перре начала свое американское турне со смелым, однако, не соответствующим истине, рекламным девизом, что "она единственная в мире женщина, гуляющая по крыльям". Три недели спустя она организовала вместе с американской лётчицей Илзе Аллан акробатические состязания в воздухе. Апогеем этого зрелища стал обмен машинами в полёте, причём безо всякой страховки.

На этом снимке американская акробатка Глэдис Рой готовится перепрыгнуть на другой самолёт. Этот трюк считался "королевской дисциплиной"

Рой погибла 15 августа 1927, когда во время манёвра попала в пропеллер и получила ранения.

Каскадёр Луис "Багс" Макгован в декабре 1921 также пробует себя в "пересадочном кульбите" - прыжке из автомобиля в самолёт

Он погиб три года спустя при попытке исполнить новый трюк.

С небес на полотно экрана: вскоре воздушными акробатами заинтересовался Голливуд и сцены полётов прочно вошли в кинодействие.

В ноябре 1925 "Спайдер" Мэтлок, Эл Джонсон и "Фронти" Николс тренируются для съёмок фильма.

Эл Уилсон, который на снимке, как раз собирается из несущегося на скорости автомобиля вскарабкаться на крыло летящего рядом биплана, развил свои акробатические способности, когда служил лётным инструктором в Американской авиакампании

Пересадка

Французский акробат Вассард 1920 год

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