Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО

Житель польской деревни Ястрово сфотографировал неопознанный летающий объект (НЛО). Снимки сделаны в высоком качестве, сейчас специалисты проверяют их подлинность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание The Mirror.

Мужчина ехал на велосипеде, когда услышал странный звук. Обернувшись, он увидел странный летящий объект, который удалось снять на камеру мобильного телефона до того, как он скрылся. Позже очевидец поделился пятью сделанными снимками с польским уфологом Робертом Бернатовичем. Он также попросил не раскрывать его имя, чтобы никто не посчитал его "человеком с психическими проблемами".

Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО - лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет. Изучивший снимки эксперт Джейсон Глив также подтвердил их подлинность. На фото запечатлен металлический объект на высоте 150-200 футов (45-60 метров). Однако происхождение летающего объекта неизвестно.

В конце апреля Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.