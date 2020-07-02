Как бороться со страхом одиночества - ФОТО
В разгар пандемии коронавируса миллионы людей оказались одни. Рассказываем о простых правилах, которые помогут вам справиться с одиночеством и поддерживать хорошее настроение изо дня в день.
Как передает Day.Az со ссылкой на glamour.ru, в 2020 году проблема одиночества стала актуальной как никогда. В разгар пандемии коронавируса миллионы людей оказались одни, что привело к росту случаев клинической депрессии и даже попыток самоубийства.
По мнению Алиссы Питерсел, основательницы сайта для решения проблем с душевным здоровьем MyWellbeing, страху одиночества сильно способствует изображение незамужней женщины в кино и книгах.
"Телевизионные шоу, которые мы смотрим, и книги, которые мы читаем, как правило, создают негативный образ одинакой женщины, эдакой старой девы, которая не состоялась в жизни. Ее одиночество почти никогда не является ее собственным выбором и часто ассоциируется с несчастьем, депрессией, жалостью и даже позором", - комментирует Питерсел.
Тем не менее, романтические отношения и даже брак не дают гарантий от одиночества. По статистике, 60 % состоящих в браке американцев регулярно испытывают чувство одиночество, несмотря на наличие партнера.
"Одиночество - это порочный круг. Когда вы одни, вы чувствуете себя изолированными, что только усугубляет ситуацию, - говорит психолог Кайла Соколл-Уорд. - В то же время чувство одиночества - естественная эмоция, и с ней можно справиться так же, как с гневом или страхом".
Как справиться с одиночеством?
Занимайтесь тем, что приносит вам радость
Весело проводить время можно не только в кругу друзей, но и наедине с собой. Подумайте, чем вам нравится заниматься и что приносит вам удовольствие. Вы любите готовить? Освойте новые рецепты на YouTube. Вам нравится смотреть фильмы? Устройте киномарафон и закажите пиццу. Если хобби у вас нет, займитесь чем-то новым: научитесь рисовать, лепить из глины или возьмитесь за книгу, которую давно хотели прочесть.
Воспринимайте время, которое вы проводите в одиночестве, не как наказание, а как возможность посвятить время себе, расслабиться и зарядиться энергией. Если вы сможете этому научиться, вы никогда не будете бояться одиночества, потому что вам будет очень комфортно наедине с собой.
Не забывайте про физические нагрузки
Регулярные тренировки - лучшее лекарство от плохого настроение и депрессии. Вы и сами наверняка замечали, что после занятий йогой или пробежки чувствуется прилив сил и бодрости: во время тренировки в мозгу вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и уменьшают содержание в крови гормона стресса кортизола.
Спите не менее восьми часов в день
Хороший отдых - еще один важный пункт. Старайтесь каждый день спать не менее восьми часов. Если у вас бессонница, позаботьтесь, чтобы в спальне было темно и прохладно, отложите смартфоны и другую технику за несколько часов до сна, а также старайтесь не пить кофе после обеда.
Позвоните другу или родным
Нет ничего зазорного в том, чтобы позвонить приятелю и поговорить по душам. Расскажите о проблемах, с которыми вы столкнулись: как только, вы проговорите свои переживания вслух, проблемы уже не будут казаться вам непреодолимыми. Чаще звоните родным - они помогут вам справиться с чувством одиночества.
Поговорите с незнакомцем
С возрастом сложнее завязывать новые знакомства, но никто не запрещает вам перекинуться парой слов с хозяином собаки, которого вы встречаете во время пробежки, владельцем кафе или соседом. Психологи также советуют завести друзей с такими же интересами, как у вас: найти их можно в интернете на тематических сайтах и форумах.
Смейтесь!
Смех не только продлевает жизнь, но и избавляет от стресса. Дело в том, что когда мы смеемся, растет уровень серотонина, так называемого "гормона радости". А уровень гормонов стресса кортизола и адреналина, наоборот, снижается. Так что смейтесь как можно чаще - одни или в компании друзей.
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