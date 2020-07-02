Как бороться со страхом одиночества

По мнению Алиссы Питерсел, основательницы сайта для решения проблем с душевным здоровьем MyWellbeing, страху одиночества сильно способствует изображение незамужней женщины в кино и книгах.

"Телевизионные шоу, которые мы смотрим, и книги, которые мы читаем, как правило, создают негативный образ одинакой женщины, эдакой старой девы, которая не состоялась в жизни. Ее одиночество почти никогда не является ее собственным выбором и часто ассоциируется с несчастьем, депрессией, жалостью и даже позором", - комментирует Питерсел.

Тем не менее, романтические отношения и даже брак не дают гарантий от одиночества. По статистике, 60 % состоящих в браке американцев регулярно испытывают чувство одиночество, несмотря на наличие партнера.

"Одиночество - это порочный круг. Когда вы одни, вы чувствуете себя изолированными, что только усугубляет ситуацию, - говорит психолог Кайла Соколл-Уорд. - В то же время чувство одиночества - естественная эмоция, и с ней можно справиться так же, как с гневом или страхом".

Как справиться с одиночеством?