Почему люди массово ринулись скупать туалетную бумагу во время пандемии

В канун пандемии Covid-19 в большинстве стран мира произошел настоящий скачок спроса на такой простой предмет гигиены, как туалетная бумага. Казалось бы, крупные объемы производства, несложная технология изготовления и наличие в любых торговых точках исключают возможность дефицита. Но, как показала практика, все не так просто. Почему люди массово ринулись скупать туалетную бумагу? Попробуем разобраться, передает Day.Az cо ссылкой на russian7.ru.

Причина № 1: психологическая

По словам психолога Баруха Фишхоффа (Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург, США), причиной небывалого ажиотажа могло быть и ожидание долгого карантина. Другие специалисты отмечают, что уровень паники подняли и социальные сети. Фото пустых полок в магазинах, очереди за туалетной бумагой, пессимистичные посты - все это является катализатором панических настроений в обществе.

Были и курьезные случаи: 28 февраля в Японии этот товар пропал с полок буквально за сутки - сообщает японское издание Асахи-Симбун. Кто-то запустил в соцсетях слух, что медицинские маски, гигиенические салфетки и туалетная бумага изготавливаются из одного сырья, и через 24 часа по всей стране невозможно было найти и пары рулонов. Дошло до того, что в своем обращении к нации премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось призвать людей прекратить скупать бумагу в промышленных масштабах. А 15 марта полиция города Ньюпорт в американском штате Орегон на своей странице в Facebook призвала жителей перестать звонить в службу спасения 911, потому что закончилась туалетная бумага.

Причина № 2: экономическая

Еще одной причиной бума на бумагу и другие предметы первой необходимости можно назвать страх перед безработицей и грядущим отсутствием средств к существованию. Люди просто пытаются запастись впрок. В связи с пандемией множество предприятий, мест общественного питания, развлекательных центров и магазинов непродовольственных товаров закрылось. Все сферы бизнеса крайне болезненно переносят карантинные меры, многие люди потеряли работу. Кризис продолжает нарастать и человечество в целом пытается справиться с ним не только через контроль финансовых потоков".

Полезная ли инвестиция?

Статистика говорит о том, что приобретение туалетной бумаги впрок мало помогает в борьбе с пандемией коронавируса. Однако и в буме на бумагу можно найти плюсы: по крайней мере можно не переживать о наличии такого необходимого в доме предмета вплоть до следующего года. Да и на фоне неумолимо растущих цен небольшая экономия будет как нельзя более кстати.

Но не стоит забывать, что производство туалетной бумаги весьма сильно бьет по экологии - из одного дерева изготавливают от 1000 до 2000 рулонов. В целом, в мире ежегодно вырубается более 10 миллионов деревьев только ради этого гигиенического средства! Согласитесь, это не самое рациональное использование природных ресурсов.