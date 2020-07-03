Будьте осторожны с такими людьми, как Киану Ривз

Киану довольно молчаливый человек, который держит все в себе и который все еще не научился быть известным, хотя уже много лет заслуженно считается одним из самых культовых актеров Голливуда.

Он не гонится за славой и вниманием. Наоборот, Киану предпочитает тишину. Но когда он, наконец, решается заговорить, его короткие предложения создают эффект бомбы, как в одном из интервью со Стивеном Кольбером:

Стивен: "Киану, как ты думаешь, что нас ждет после смерти?"

Киану: "Знаю лишь то, что по нам будут скучать те, кто нас любит".

Всего в 12 словах Ривз сумел уместить весь смысл жизни. И это был момент чистого великолепия.

Во время одного малоизвестного интервью с Киану в 2000 году журналист Крис Хит детально изучил, как именно Киану использует молчание.

"Я спросил его, почему он играет в кино. Актер молчал 42 секунды, без единого слова, звука, попытки увильнуть от ответа и намека на то, каким будет его ответ. Большую часть этого времени голова Киану была повернута в сторону от меня на 90 градусов, словно там был источник кислорода.

Наконец, он произнес: "Хм, мне в голову пришло лишь одно слово, и, эм, это весело". Несколько минут спустя я задаю расплывчатый вопрос о том, собирается ли он написать книгу или снять фильм. На что актер ответил лишь тихим вздохом.

В худшем случае все происходит именно так. Вы задаете Киану Ривзу вопрос и... просто ждете. А в космосе в это время сталкиваются планеты и звезды становятся сверхновыми, на Земле уничтожаются леса, визжат и рычат животные, а люди кричат, разглагольствуют и рыдают от злости или радости просто ради удовольствия.

И все это время Ривз сидит в кресле и молчит.

На этот раз его молчание продлилось уже 72 секунды".

Сначала Киану думает, есть ли у него ответ, после чего он мысленно редактирует его, чтобы он был понятен собеседнику. Большинство интервью с Киану переполнены большими безмолвными фрагментами. Поэтому его телевыступления такие поверхностные - на ответ ему нужно время, а у 3-минутных интервью оно весьма ограничено.

Тихая мягкая речь способствует сближению

Нам часто говорят быть громче. Соцсети учат нас везде ставить смайлы, эмоджи, хэштеги и огромные жирные заголовки к нашим видеороликам, чтобы привлечь внимание людей. Но что если для того, чтобы действительно быть услышанными, необходимо перестать быть громкими?

Тихий голос, как у Ривза, сначала завлекает вас, и только затем вы слышите, что он вам говорит.

Фразы, "взрывающие" аудиторию

Эта история описана в статье Мики Тернер "Киану - мужчина нескольких слов". Не то, чтобы Ривз был плохим собеседником, просто периодически он полностью уходит в себя, а затем выдает фразу, которая буквально "взрывает" аудиторию, как это было в случае, когда репортер спросила Ривза, не считает ли тот, что его карьера определяется участием в трилогии "Матрица". На что актер голосом робота ответил: "Я - уполномоченный представитель трилогии "Матрица". Мои рабочие часы..."

Когда вы почти ничего не говорите, откидываетесь на спинку кресла и просто слушаете, изредка вставляя несколько слов, у вас появляется возможность отпустить острую фразу, которая взорвет людям мозг и заставит их хорошенько задуматься.

Молчание - источник любопытства

Киану блестяще пользуется молчанием во время своих выступлений. Оно вызывает у слушателей жажду услышать то, что актер собирается им сказать. Молчание порождает напряжение, отвлекая вас от экрана вашего мобильного и приковывая внимание к выступающему. А еще оно подпитывает любопытство, которое, в свою очередь, делает возможным разговор, где к вам будут прислушиваться.

Молчание - разрыв шаблона

Голливудские актеры, как правило, очень громкие и отличаются яркой индивидуальностью. Но молчаливость Киану рвет любые шаблоны.

Попробуйте сделать следующее: посетите рабочее совещание, где вы должны высказать свое мнение. Не говорите ничего. Просто сидите и внимательно слушайте, делая вовлеченный вид. Сохраняйте молчание и сопротивляйтесь желанию вставить свое слово. А теперь смотрите, к чему это приведет. В какой-то момент ваше молчание нарушит план совещания и кто-то поинтересуется вашим мнением. Вот тогда вас наверняка услышат "правильно".

Как правило, на совещаниях люди любят очень много говорить. Но молчанием вы нарушаете привычный порядок и своими словами поможете присутствующим задуматься.

Человеку сложно противостоять желанию высказаться. Но не менее сложно ему и удержаться от попыток разговорить самого молчаливого собеседника.

Паузы создают время для анализа

Молчаливые люди вроде Киану всегда используют в разговоре стратегические паузы. Перед каждым важным заявлением они ненадолго останавливаются, как и после своего комплимента или выражения признательности, чтобы придать им максимальный эффект.

Паузы во время диалога позволяют нашему разуму мыслить аналитически. Проблема же зачастую состоит в том, что мы делаем паузы не намеренно, а заполняем молчание всякими "э" и "хм". Пауза помогает заставить человека задуматься.

Чем умнее вы становитесь, тем меньше говорите

Этому я научился у Киану: многословность не является показателем вашего уровня интеллекта. Вы никак не повлияете на собеседника, повысив интонацию или попытавшись придать своим словам важности. Умными вас делают:

Умение дать другому человеку возможность высказаться первым,

Умение слушать,

Умение показать своим выражением лица заинтересованность разговором,

Привычка меньше говорить,

Эмпатия.

Молчаливые люди заставляют нас думать

Молчание - это не только золото. Еще оно заставляет нас задуматься. А в эти непростые времена нам требуется больше времени для размышлений.

И наоборот, невозможно обдумать слова своего собеседника, если вы не знаете, что собираетесь ему сказать.

Уметь промолчать это хорошо - так у вас появляется возможность подумать. Молчаливые люди меняют мир.

cluber.com.ua