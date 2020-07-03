5 самых прямолинейных знаков Зодиака

Стрелец

Нравится вам это или нет, но Стрельцы всегда будут говорить только то, что думают. Хотите услышать искреннее мнение по какому-либо вопросу? Тогда обратитесь к человеку, появившемуся на свет под этим знаком.

Стрельцы не из тех, кто смягчает правду, поэтому они - не самая лучшая компания для двуличных людей. А если уж они нервничают, то и вовсе начинают говорить такие вещи, которые могут шокировать окружающих.

Водолей

Водолеи общительны и открыты. И именно эти качества превращают их в тех, кто прямо говорит то, что хочет, не ходя вокруг да около. Хотя они не лишены дипломатических качеств, но чаще всего высказывают свое мнение, не беспокоясь о том, понравится ли оно тем, кто их слушает или нет.

Водолеи упрямы по натуре, поэтому будут отстаивать свою позицию до конца, какой бы ни была реакция собеседников. При этом они отличаются открытым умом, поэтому считают важным, чтобы каждый человек мог высказать свою настоящую точку зрения.

Близнецы

Близнецы бывают очень прямолинейными, что может стать шоком, особенно если вы их знаете недостаточно хорошо. Они не привыкли сожалеть о сказанном, но им бывает неприятно, если их слова делают больно окружающим. При этом Близнецы все равно продолжают их повторять просто из-за своей привычки думать вслух.

Из-за откровенности многие считают Близнецов людьми нечувствительными, хотя это неправда.

Овен

Овен - один из самых смелых знаков Зодиака. Если и существует человек, который всегда будет говорить вам правду в лицо, то, без сомнения, это Овен. Те, кто родился в этом знаке, не слишком заботятся о том, что думают о них другие. Дипломатия не является их сильной стороной.

Они не станут скрывать правду лишь из-за боязни расстроить вас, и обязательно скажут все, что посчитают нужным. Кроме того, они начинают сильно нервничать, если понимают, что вы не хотите слышать то, что они пытаются донести.

Лев

Львы, хотят получать все и сразу. И если вы встанете у них на пути, они обязательно скажут все, что о вас думают - без малейшего намека на раскаяние.

Львы - честные, бескомпромиссные люди, которые предъявляют высокие стандарты к себе и другим людям. Поэтому, если их что-то беспокоит, они сразу же об этом сообщают. Представители этого знака склонны задавать прямолинейные вопросы, не тратя ни секунды времени на их обдумывание - из-за чего многие считают их слишком эгоистичными.

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