Точный гороскоп на субботу: Используйте день для составления планов на будущее

Сегодня звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное "но": старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству - оно может быть излишне требовательным. В целом же гороскоп сегодня хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.

Овен

Сегодня на повестке дня у Овна будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Овна активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь сегодня читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном - у них это тоже получалось неплохо.

Телец

Сегодня Тельцу очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино - главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Тельцу сегодня гарантированы!

Близнецы

В этот день Близнецам категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас "на ковер", провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война... В противном случае, сегодня общение с начальством у Близнецов может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

Рак

Сегодня на повестке дня у Рака будут стоять два небезызвестных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?". Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Рака сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Рака от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

Лев

Сегодня Лев рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Лев сегодня имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Дева

Сегодня как никогда Дева может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у Девы может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Девы дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

Весы

Сегодня девизом Весов вполне могут стать слова: "Важней всего порядок в доме"! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Весов это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома им сегодня тоже заняться не помешает.

Скорпион

Сегодня залог успеха Скорпиона - это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум сегодня будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Скорпион сегодня вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Стрелец

Сегодня перед Стрельцом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Сегодня очень полезным для Стрельца будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Козерог

Сегодня Козерогу захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Сегодня Козерог будет особенно удачлив в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Водолей

Сегодня, что бы ни творилось вокруг, Водолей предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, - Водолей же сегодня будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

Рыбы

Сегодня у Рыб появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу - красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Рыб сегодня будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.