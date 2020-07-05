В желудке собаки нашли десятки мячиков для гольфа

В Ньюкасле (Великобритания) у 50-летнего Нила Тейлора живет ризеншнауцер по имени Алфи, который, как впрочем и многие собаки, обожает грызть все что ни попадя, в том числе резиновые мячики для гольфа.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, недавно Тейлор решил вместе с Алфи сходить на соседнее поле - поиграть самому и дать песику порезвиться. Однако простой беготни Алфи оказалось мало, и он решил втайне от хозяина собрать забытые на поле мячи... в своем желудке.

По словам Тейлора, он понял, что с собакой не все в порядке, когда ее стошнило четырьмя шарами. Испугавшись за питомца, мужчина тут же повез его к ветеринару. Врач сделал рентген и обнаружил в животе у собаки еще два десятка мячей -‌ весом в более чем 1 кг.

Чтобы извлечь инвентарь, Алфи пришлось сделать операцию, которая обошлась его хозяину в 2,5 тысячи фунтов, часть которых покрыла страховка. Но хозяин ни капли не жалеет этих денег: "Алфи стоит каждого пенни! Я всегда говорю, что он мне как сын", -‌ делится мужчина.

По словам хозяина, сейчас Алфи чувствует себя отлично, но какое-то время ему придется ходить на улице в наморднике, чтобы отучиться подбирать с земли посторонние предметы.

В этой истории Алфи невероятно повезло с хозяином и ветеринарами, которые вовремя извлекли мячи из его желудка. Тем не менее кишечная непроходимость -‌ опасное для жизни состояние.