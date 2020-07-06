https://news.day.az/unusual/1250652.html SpaceX планирует запуск десятой группы спутников Starlink
SpaceX планирует запуск десятой группы спутников Starlink
Компания SpaceX готовится запустить на орбиту следующую − десятую− партию спутников системы Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что ракета-носитель Falcon-9 выведет на орбиту 57 интернет-спутников, а также два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky. Последние предназначены для мультиспектральной съемки Земли.
"Предварительно в среду, 8 июля, состоится запуск десятой партии спутников системы Starlink. Ракета Falcon-9 также доставит на орбиту два космических аппарата компании BlackSky", − указали в компании.
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