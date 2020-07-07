Эмоциональный интеллект ребенка: как его развивать и как в этом помогают мультфильмы

Чтобы процесс обучения не вызывал у ребёнка отторжения, а родителям не доставлял много хлопот, в ход можно пускать развивающие мультфильмы, специально созданные для малышей.

Гоулман в своей книге "Эмоциональный интеллект" пишет, что массовый опрос родителей и педагогов свидетельствует о "возникшей во всем мире тенденции к усилению неблагополучия в эмоциональной сфере нынешнего поколения в сравнении с предыдущим".

Как передает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, в условиях ускорения темпа жизни, роста индустриализации и стремления людей к комфортной жизни и общественному благосостоянию интерес к данной проблеме усиливается. Жертвами в этом случае часто выступают как раз эмоциональные отношения: это связано с дефицитом внимания к формированию эмоциональной сферы детей со стороны вечно занятых работой родителей. Взрослые подвержены невротизации, ведь они вынуждены смешивать работу и личную жизнь, пытаясь решать массу задач в условиях дефицита времени и бюджета. Кроме того, свою роль играет широкое распространение информационных технологий и их использование как параллельного мира, в который можно убежать и взрослому, и ребенку.

Почему проблема развития эмоционального интеллекта остро встала перед нами только недавно, а раньше исследователи не уделяли достаточного внимания изучению роли чувств в ментальной жизни человека?

Я бы не сказала, что данная проблема появилась недавно. Она существует с момента зарождения экзистенциализма, т. е. с начала XIX века. Это направление в философии и психологии делает акцент на уникальности бытия человека, на его попытке сохранить ощущение себя "здесь и теперь" в периоды смены общественных и политических режимов, войн и катаклизмов. Поэтому параллельный интерес ученых к социальному и эмоциональному интеллекту не случаен. Сам термин "социальный интеллект" возник в 1920 году. Тогда нужно было выяснить, насколько человек умеет понимать эмоции и чувства других людей, может ли понять чужую точку зрения и поступать дальновидно в межличностных отношениях. Другое дело - почему исследователи не акцентировали внимание на том, как развивать эту способность. Думаю, они считали ее больше врожденной, чем приобретенной. Соотносили с уравновешенностью личности, качествами темперамента.

Сейчас ученые придерживаются мнения, что эмоциональный и социальный интеллект можно и нужно развивать. Это та способность, над которой нужно работать и психологам, и педагогам, и родителям. Она чахнет, как увядающий цветок, без внимания и эмоциональной поддержки, образца действий взрослых в конкретных ситуациях выстраивания межличностных отношений, которые ребенок наблюдает изо дня в день.

Почему важно развивать эмоциональный интеллект? В каком возрасте лучше всего начинать?

Важно, потому что современный человек находится на грани сумасшествия от избытка информации и впечатлений, которые окружают его в социальных сетях, льются с экрана телевизора и рекламных баннеров. Он все время подвергается какому-то воздействию или пытается воздействовать на других сам. Достаточно часто - безуспешно. Однако в этой борьбе за власть и внимание он рискует, с одной стороны, стать манипулятором, с другой - потерять себя и ощущение внутреннего равновесия. Маленькие дети очень чувствительны к такой "слабине" и быстро учатся манипулировать родителями. Это начинается уже с шести месяцев, вместе с "комплексом оживления", когда ребенок начинает различать своих и чужих, заражается эмоциональным состоянием близкого человека, совершает первые "пробующие" действия для установления и нарушения дистанции при общении со взрослыми. В раннем возрасте дети думают, что то, что чувствуют они, чувствуют и другие, при этом они осваивают, как нужно вести себя, когда тебе что-то или кто-то нравится или не нравится, учатся соотносить свои эмоции и желания с действиями. Это огромный шаг в развитии эмоционального интеллекта. С этого и нужно начинать.

Родителям необходимо развивать эмоциональный интеллект своих детей все время или только тогда, когда они заметили какие-то отклонения?

Незрелый эмоциональный интеллект мешает согласовать чувства и действия с рассуждениями и мыслями человека. Однако наблюдения показывают, что это может быть следствием временного "социального вывиха" ребенка или взрослого. Если же такие "вывихи" являются постоянными и долговременными, то человек утрачивает способность ранжировать проблемы и связанные с ними эмоции, не может разобраться в собственных переживаниях и чувствах других, он становится равнодушным, черствым или слишком чувствительным, мнительным. Придумывает то, чего нет.

Родителям нужно вовремя задуматься о том, насколько обстановка в семье обеспечивает единство эмоционального и когнитивного развития ребенка. Первый признак такого рассогласования - это эмоциональное выпадение ребенка из контакта со взрослыми и сверстниками, несовпадение с ними по интенсивности проявлений. Ведь эмоциональный интеллект - это не только умение воспринимать и интерпретировать эмоции. Это способность их ранжировать и упорядочивать, то есть управлять ими. Поэтому если расстроенный или раскапризничавшийся ребенок в ответ на ваше предложение определить, "большая эта проблема, средняя или маленькая", начнет успокаиваться, потому что соотнесет ситуацию со своими переживаниями, то у вас все в порядке. Работа над развитием эмоционального интеллекта - пусть даже неосознанно - ведется!

Ни для кого не секрет, что дети склонны подражать героям любимых мультфильмов. Могут ли мультфильмы помочь в развитии эмоционального интеллекта?

Да, мультфильмы всегда были одним из важных средств воспитания детей. Ребенок, сопереживая героям, примеряет на себя их роли и модели поведения, узнает, каково это - быть другим. Так формируются представления о "Я-реальном" и "Я-потенциальном".

К примеру, в мультсериале "Мини-Маппеты" часто поднимаются темы, связанные с эмоциональным интеллектом. Каждый персонаж обладает ярко выраженной индивидуальностью: Кермит - лидер и голос разума; Пигги - неутомимая искательница приключений; Фоззи - юморист с большим сердцем; Гонзо - отчаянный смельчак. Неудивительно, что в таком коллективе постоянно возникают эмоциональные всплески, которые проверяют дружбу Маппетов на прочность.

Однако, недостаточно просто посмотреть мультик с ребёнком, так как малыш, сопереживающий героям, не может выявить и проанализировать проблему самостоятельно. Поэтому маме или взрослым, которые вместе с ребенком смотрят мультфильм, нужно спросить, что чувствует герой и почему, чего он хочет. Выяснить, что он делает и что не делает.

"Мини-Маппеты", конечно, всегда предлагают положительную развязку. Посмотрев серию вместе с ребенком, обсудите с ним, как изменилось настроение персонажа в середине и в конце мультфильма. Каким оно было? Чего герой боялся? Спросите своего малыша, как бы он поступил на месте героя или его друзей; кем бы он хотел быть в этой ситуации. Досмотрев мультфильм до конца, предложите ребенку представить себя рядом с персонажами и порассуждать, как бы развивались события, если бы малыш находился там с самого начала.

Уверена, что ваш ребенок окажется и сопереживающим зрителем, и интересным собеседником, и увлекающимся сценаристом, а просмотр мультфильма принесет много положительных эмоций не только ему, но и вам.

Посоветуйте родителям несложные приемы, которые можно применять ежедневно для развития эмоционального интеллекта у ребенка.

Нужно комментировать эмоциональные реакции детей, переспрашивая, что чувствует ребенок в той или иной ситуации. Можно просто повторять вслед за ним с вопросительной интонацией последние слова фразы. Это воспринимается как психологическая поддержка и принятие. После таких слов хочется поделиться эмоцией, рассказать о ней. На данном этапе нужно уточнять, какие действия и мысли сопровождали изменение эмоционального состояния, как они связаны с ним. Чтобы было легче общаться с ребенком, объясняя эту взаимосвязь, можно использовать кубики эмоций и жестов.

Со старшими дошкольниками можно использовать фишки с пиктограммами негативных и позитивных эмоций, вытаскивая их из мешочка и рассказывая истории об их превращениях, причинах и следствиях изменения поведения.

Можно вспомнить аналогичный опыт из своего детства или рассказать терапевтическую метафору ("Я расскажу тебе историю про девочку, которая очень боялась того, что... но однажды...", "Давай придумаем историю про мальчика, который очень не любил... но однажды" и др.).

Таких эмоциональных приемов и социально ориентированных игр - великое множество. Стоит только попробовать - и вы убедитесь, что они чрезвычайно увлекательны и хорошо разнообразят семейный досуг. Самое главное: они учат взаимопониманию и создают прочную основу для идентификации.