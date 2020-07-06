10 привычек для поддержания тела в форме

Для поддержания красоты и здоровья нет ничего лучше, чем регулярные привычки. Бьюти-блогер Алиса Тулынина поделилась своими бьюти-ритуалами, которые помогают ей держать тело в форме и всегда прекрасно выглядеть.

Привычки, которые помогают мне быть в форме

Несмотря на большую занятость, каждый день я обязательно выделяю время на некоторые ритуалы, которые помогают мне поддерживать форму. Это не только бьюти-процедуры, но и физическая активность, пищевые привычки. Приучила себя к ним я достаточно давно - они плотно вошли в мой ежедневный график. Благодаря им я всегда получаю позитивный настрой и чувствую, как мое тело мне благодарно.

Утро

1) Когда я только проснулась и еще лежу в постели, я занимаюсь медитацией. Так я задаю настрой на весь день позитивными мыслями и словами, которые заряжают меня положительной энергетикой.

2) На голодный желудок делаю вакуум или наули (вакуум живота с волной), семиминутную зарядку, а потом выпиваю 2 стакана теплой воды.

3) Перед тем, как принять контрастный душ, делаю сухой массаж щеткой для тела круговыми движениями, снизу вверх. Это стимулирует работу капилляров, приводит в тонус кожу.

4) После душа делаю массаж и наношу антицеллюлитный крем, крем для тела или масло - в зависимости от времени года. Летом я перехожу на легкие увлажняющие кремы, а масла люблю использовать зимой. Для меня очень важно, чтобы кожа была увлажнённой.

5) После очищающих процедур наношу крем для лица и крем для зоны вокруг глаз, а перед тем, как выйти из дома, делаю макияж, как минимум наношу тональный крем. Я считаю, что макияж - это продолжение нашего ежедневного ухода. Кстати, почти во всей моей декоративной косметике есть витамины и SPF-защита.

Упражнения я делаю регулярно, утром и вечером, но при этом не трачу на них много времени. Утром, чтобы проснуться, делаю небольшую зарядку: она занимает примерно 7 минут, а вечером занимаюсь около 20 минут.

Вечер

1) Вечерняя прогулка - одно из главных моих правил. Даже если я поздно возвращаюсь с работы, я нахожу время пройтись.

2) За 2 часа до сна стараюсь ничего не есть.

3) Делаю 20-минутную зарядку.

4) За 30 минут до сна отказываюсь от телефона.

5) Принимаю душ, после чего наношу крем или масло для тела, умываюсь с помощью гелей или пенок. У меня железное правило: "В каком бы состоянии я ни была, всегда смывать макияж!". Затем наношу кремы и сыворотки, не забывая про шею и зону декольте.

Физические упражнения

Я считаю, что регулярная физическая активность - залог здорового духа и красивого тела. С пяти лет я занималась самыми разными видами спорта, а сейчас остановилась на йоге и фитнесе. Я встретила грамотного фитнес-инструктора, которая не только разработала мне индивидуальную программу занятий, но и скорректировала мое питание.

Есть простая привычка, которую привил мне мой тренер: упражнения я делаю регулярно, утром и вечером, но при этом не трачу на них много времени. Утром моя зарядка занимает примерно 7 минут, вечером - около 20 минут. В программе - упражнения с легкими гантелями, гирей, фитнес-резинками и например, отжимания. Самое главное - не делать все это через силу.

10 полезных привычек на каждый день

- Короткая утренняя медитация

- Вакуум на голодный желудок

- 2 стакана теплой воды после пробуждения, можно добавить лимон, спирулину или сок алоэ

- Сухой массаж щеткой для тела

- Контрастный душ

- Крем или масло для тела после душа

- Вечерняя прогулка

- Питание: не есть минимум за 2 часа до сна, минимизировать сладкое и выпечку

- Короткая зарядка по утрам и вечерам

- Делать минимум 10 000 шагов в день

Питание

Правильно питаться меня приучила мама. С детства у меня было раздельное питание, я ела много овощей и зелени, рыбу, мясо. Конечно, тогда мне это не очень нравилось, но в более осознанном возрасте я поняла, что такой рацион укрепляет мое здоровье, дарит красоту и молодость. Я очень люблю кинзу, зеленые бобы, салаты - в общем, самые простые продукты. Сложные блюда не для меня - мне комфортнее съесть рыбу и какой-то легкий салат из капусты, чем изысканное блюдо, как в ресторане. Ну и, конечно же, вода. Ее я пью очень много, по утрам люблю добавить в воду лимон, спирулину или сок алоэ.

Я люблю сладкое и хлебобулочные изделия, но стараюсь есть их как можно меньше. Если я хочу что-нибудь из выпечки, то готовлю ее сама из нутовой или гречневой муки, а белый сахар минимизирую и стараюсь заменять его фруктозой - ем фрукты и мед. Когда хочется шоколада, то ем только горький.

Когда переходишь на такой режим питания, первое время кажется очень сложным его соблюдать: могут случаться срывы, кажется, что не можешь без мучного и сладкого. Но однажды ты привыкаешь, тебе становится очень комфортно, и организм благодарит тебя за это - ты чувствуешь энергию, легкость, не испытываешь проблем с пищеварением и резким набором веса.

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