5 самых популярных фильмов 1990-х

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование среди 100 стран в мире на предмет того, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках в тех или иных странах. Самым популярным фильмом оказался "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, вышедший на экраны в 1992 - им больше всего интересовались в 22 государствах, включая Турцию, Литву, Израиль и Таиланд.

На втором месте - рождественская комедия "Один дома" (1990), чаще всего ее ищут в 20 странах, таких как Украина, Грузия, Латвия, Нидерланды и Сербия.

Тройку лидеров замыкает "Парк Юрского периода" (1993). Больше всего его любят в США, Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Мексике, Аргентине и Швейцарии.

В 12 странах (Испания, Португалия, Эстония, Швеция, Болгария и другие) популярна мелодрама "Привидение" (1990) с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях.

В 11 странах, в том числе Индии, Люксембурге, Индонезии и Словении, чаще всего ищут "Титаник" (1999).

bazaar.ru