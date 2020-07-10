Точный гороскоп на пятницу: Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности

Гороскоп на сегодняшний день имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение - и ваше, и окружающих. День обострит реакцию на происходящие события, что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Любое, даже мало-мальское давление, может вызывать резкое противодействие. Зато именно сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках, иначе излишняя прямота может обернуться трещиной в отношениях с близкими.

Овен

Сегодня Овен будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Овна грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Овна лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Телец

Сегодня главное, что будет заботить Тельца, - это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Тельца будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Близнецы

Сегодня все мысли и планы Близнецов будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Близнецам стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от них самих!

Рак

Сегодня Рак будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Рак хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Лев

Сегодня Лев будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Льва такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Льву противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Дева

Сегодня Дева почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у нее активное неприятие. В каждом вопросе Деве захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Весы

Сегодня Весы то и дело рискуют оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самим Весам), а собственная придирчивость. Весам сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее им будет смириться с тем, что и их мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Скорпион

Это день, когда Скорпион рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Скорпиона, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Стрелец

Сегодня достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Стрельца начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Стрельцу сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Стрелец тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Козерог

Сегодня в голову Козерога может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Козерогу сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Водолей

Сегодня на первом месте у Водолея будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Водолею сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Рыбы

Сегодня девизом Рыб будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Рыбы не хотят, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, им лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.