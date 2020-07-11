Точный гороскоп на субботу: Нужно быть осторожнее со словами

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день - половина успеха.

Овен

Сегодня планы Овна могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Овен не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Телец

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Тельца, вынуждая его плыть против течения. Сам же Телец в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Телец рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Близнецы

Сегодня день у Близнецов полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанут не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Рак

Сегодня Раку потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Рака. Одним словом, в этот день Раку лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до сегодня.

Лев

Сегодня голова Льва будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Льву максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Дева

Сегодня Деве не стоит распалять свои страсти, так как это за нее будут делать другие. Весь день Деве будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на ее нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Девы они будут играть только время от времени.

Весы

Сегодня в течение дня Весы не раз могут испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у них настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в их душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Весов, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Скорпион

Сегодня весь день Скорпион может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Скорпиона тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Скорпиона было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Стрелец

Сегодня Стрелец может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Стрельцу не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Козерог

Сегодня Козерогу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Водолей

Сегодняшний день у Водолея обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Водолею так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Водолей и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Рыбы

Вот день, когда благополучие Рыб может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня им как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Рыбам также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.