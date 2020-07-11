В геноме современных полинезийцев нашли следы индейской ДНК

Палеогенетики получили первые полноценные доказательства того, что предки полинезийцев и индейцев Южной Америки контактировали друг с другом. Ученые выяснили, что впервые это произошло примерно 800 лет назад на территории Маркизских островов. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В геномах жителей сразу нескольких полинезийских островов мы нашли идентичные по происхождению фрагменты индейской ДНК. Это говорит о том, что полинезийцы унаследовали эти сегменты генома после одиночного контакта с выходцами из Нового Света. Наши расчеты показывают, что это произошло примерно в 1200 году, в то время, когда полинезийцы заселяли эти (Маркизские, - прим. ТАСС) острова", - рассказал один из авторов исследования, палеогенетик из Стэнфордского университета (США) Александр Иоаннидис.

Достаточно долгое время ученые считали, что предки индейцев переселились в Америку из Южной Сибири и Алтая примерно 14-15 тыс. лет назад в ходе единственной волны миграции. В пользу этого говорит большинство известных археологических памятников на территории Северной и Южной Америк.

С другой стороны, еще полвека назад норвежский путешественник Тур Хейердал предположил, что индейцы Южной Америки могут быть культурно и генетически связаны с обитателями Океании и Полинезии. В пользу этого говорит и анализ генофонда современных индейцев из южных регионов Нового Света, в котором есть вкрапления полинезийской ДНК, а также облик и геном так называемого кенневикского человека, одного из первых жителей Америки.

Изучая геномы современных жителей Французской Полинезии и обитателей острова Пасхи, Иоаннидис и его коллеги выяснили, где и как происходили подобные контакты.

Генетическая история Полинезии

В общей сложности ученые расшифровали и сравнили между собой около 800 геномов полинезийцев и индейцев, которые живут на территории семнадцати тихоокеанских островов и архипелагов, а также в 15 прибрежных регионах Южной Америки.

Как оказалось, в геноме полинезийцев действительно были участки, которые они унаследовали у южноамериканских предков. Сопоставив длину сегментов "индейской" ДНК и наборы мелких мутаций в ней, Иоаннидис и его коллеги выяснили, когда эти мутации появились в геномах полинезийцев и проследили за тем, как те распространялись по популяции.

Оказалось, что самые длинные фрагменты индейского генома со схожим набором мутаций встречались среди жителей Северных и Южных Маркизских островов. Подобные совпадения говорят о том, что их предки первыми встретились с выходцами из Нового Света. Это произошло, как показывают расчеты ученых, примерно в 1150-1200 годах.

Впоследствии носители этих генов распространялись по Полинезии, двигаясь на юг и юго-восток в сторону острова Пасхи. Туда они проникли значительно позже, в 1380 году. Это совпадает по времени с эпохой сооружения знаменитых истуканов острова - моаи.

Источником всех этих "индейских" генов, как показал анализ ДНК современных жителей Южной Америки, были народы, которые жили на западном побережье Колумбии до того, как туда добрались европейцы. Палеогенетики предполагают, что эти люди достигли Маркизских островов раньше полинезийцев. В пользу этого говорит необычно раннее время их контактов.

С другой стороны, ученые не исключают, что древние индейцы и полинезийцы могли встретиться и иным путем. К примеру, последние могли достигнуть берегов Южной Америки, а затем вернуться назад в Полинезию вместе с большой группой индейцев или потомками от смешанных браков. Так это или нет, ученые планируют проверить в ходе следующих генетических "раскопок".