К 2030 году половина американцев будут страдать ожирением

Ученые прогнозируют увеличение случаев ожирения в ближайшие 10 лет в США. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию доктора Дональда Хенсруда, директора Программы здорового образа жизни клиники Майо, к 2030 году почти половина взрослых американцев будет страдать ожирением, если нынешние тенденции сохранятся.

По его словам, такой прогноз связан с тем, что ожирению сопутствует ряд недугов, таких как диабет, высокое кровяное давление и заболевание коронарной артерии.

Отмечается, что ожирение большого числа населения отразится на общем уровне здоровья в США.

Хенсруд считает, что нужно понять, что способствует росту эпидемии ожирения, чтобы переломить эту тенденцию.

Так, существуют множество внешних факторов, которые влияют на набор веса. В первую очередь, это автоматизация некоторых процессов, которые больше не требуют физических усилий от человека в повседневной жизни.

Кроме того, ожирению способствуют продукты, которые употребляет население. Доктор отмечает, что американцы едят много обработанных, высококалорийных продуктов.

По мнению Хенсруда, чтобы предотвратить эпидемию ожирения, нужно начать с себя. Добавить больше физической активности и изменить пищевые привычки.