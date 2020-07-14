Точный гороскоп на вторник: День хорош для глобальных замыслов и великих свершений

Самостоятельность, своеволие и эмоциональность - вот что отличает сегодняшний гороскоп. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на "ура". День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.

Овен

Сегодня Овну будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Овну сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Телец

Сегодня у Тельца может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Тельца недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть - там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Тельца переключить свою бурную энергию на романтическое свидание - он об этом не пожалеет.

Близнецы

Сегодня жизнь заставит Близнецов побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сами Близнецы не будут настроены на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать их энергичного участия. Кто-то из их окружения может незаметно втянуть Близнецов в затяжной спор или (еще хуже) запрячь их в решение какой-то ненужной Близнецам задачи. Естественно, Близнецы будут сопротивляться этому всеми силами - однако не факт, что их сопротивление окажется успешным.

Рак

Сегодня у Рака есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Рак рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Лев

Сегодня Лев будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Лев и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая - к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в его душе перевесит.

Дева

Сегодня интересы и планы Девы в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день ее будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Деве не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится - слишком уж переменчивы сегодня ветры в ее голове.

Весы

Сегодня Весы рискуют в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны они объявлять не собираются. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Весов неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Скорпион

Сегодня Скорпион способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Скорпиона с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Скорпион и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой сегодня Скорпион - немного ветреный и непостоянный!

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Стрельцу предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Стрелец упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Козерог

Сегодня Козерогу может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Козерога такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, так как не всегда быть в центре - хорошо.

Водолей

Сегодня Водолей рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Водолею вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Водолей не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Рыбы

Сегодня если уж Рыбам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Рыб будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Рыбам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.