Раскрыта опасность использования наушников на борту самолета
Анонимная сотрудница авиакомпании раскрыла опасность использования наушников, которые выдаются стюардессами на борту самолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, члены экипажа раздают туристам не новые аксессуары, а использованные. Она уточнила, что многие перевозчики не могут позволить себе предоставлять новые наушники на каждом рейсе, поэтому зачастую после применения их просто очищают и упаковывают в полиэтилен.
В связи с этим, чтобы избежать заражения опасными инфекциями, бортпроводница порекомендовала брать с собой собственный аксессуар, а тот, что выдается на борту, рвать, чтобы в будущем руководство авиакомпаний чаще выдавало неиспользованные наушники.
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