Ученые проведут массовый концерт, чтобы увидеть распространение COVID-19

Ученые из Университетской клиники Галле в Германии проведут эксперимент с участием четырех тысяч человек. Мероприятие поможет лучше понять механизм распространения коронавирусной инфекции на массовых мероприятиях в закрытых помещениях, пишет IFLScience, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Специалисты собираются провести 22 августа концерт в Лейпциге, на который привлекут несколько тысяч здоровых людей от 18 до 50 лет. Они сдадут тест на COVID-19 за 48 часов до события.

Участникам выдадут респираторы и флуоресцентные антисептики. Благодаря последним эксперты смогут отследить поверхности, которых касались чаще всего.

Волонтеры также получат электронный браслет, который будет сообщать о продолжительности, частоте контактов, а также о соблюдении дистанции. Данные с устройства соберут и создадут компьютерную модель, которая поможет понять, как вирус передается от человека к человеку.

Во время эксперимента разыграют три сценария. Первый будет моделировать взаимодействие людей, но их все равно обяжут носить маски, до пандемии. Во втором будут контролировать передвижение добровольцев, которые будут стараться дистанцироваться друг от друга. В третьем сценарии участники будут соблюдать дистанцию 1,5 метра.

"Пандемия парализовала развлекательную индустрию. Пока есть риск заражения, никаких концертов, ярмарок или спортивных событий не проводят. Поэтому очень важно понять, какие технические и организационные сценарии позволят минимизировать риски инфицирования", - заявил министр экономики Саксонии-Анхальт Армин Виллингман.