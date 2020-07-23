Выбраны лучшие фотографии 2020 года, снятые на iPhone

Петербуржец Артем Барышев стал победителем фотоконкурса iPhone Photography Awards-2020 - в нем принимали участие фотоснимки, сделанные на iPhone.

Он представил на конкурс фотографию, сделанную в Индии в январе, еще до начала пандемии коронавирусной инфекции. "Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и этот снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично", - рассказал он изданию "Собака".

По его словам, снимок он подверг цветокоррекции лишь чуть-чуть - "добавил синего, чтобы стена сливалась с небом". Конкурс - международный: второе место в нем занял автор снимка из Китая, а третье - житель Ирака.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет фотоподборку лучших фотографий года, снятые на телефон.