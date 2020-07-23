Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок для экологии
Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками, которые используются для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Kyodo, приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ссылаясь на свидетельства дайверов, агентство передает, что вдоль побережья Японии в воде стали попадаться брошенные маски.
В Турции и европейских странах также выросли объемы медицинских отходов в окружающей среде. Kyodo приводит и данные экологов из Франции, которые опасаются, что скоро масок в море будет больше, чем медуз.
Рост использования индивидуальных средств защиты от коронавируса может привести к дальнейшему загрязнению Мирового океана, пишет агентство. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, то человечество столкнется с настоящей катастрофой.
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