Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок для экологии

Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками, которые используются для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Kyodo, приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ссылаясь на свидетельства дайверов, агентство передает, что вдоль побережья Японии в воде стали попадаться брошенные маски.

В Турции и европейских странах также выросли объемы медицинских отходов в окружающей среде. Kyodo приводит и данные экологов из Франции, которые опасаются, что скоро масок в море будет больше, чем медуз.

Рост использования индивидуальных средств защиты от коронавируса может привести к дальнейшему загрязнению Мирового океана, пишет агентство. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, то человечество столкнется с настоящей катастрофой.