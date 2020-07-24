К Земле максимально приблизилась комета

Комета Neowise в ночь на 23 июля приблизилась к Земле на максимально близкое расстояние. Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, размер кометы составляет около 5 километров, ее ядро покрыто темными частицами, оставшимися со времени формирования 4,6 миллиарда лет назад.

Самая отдаленная точка орбиты кометы находится от Земли на расстоянии в 715 астрономических единиц.