https://news.day.az/unusual/1256186.html К Земле максимально приблизилась комета - ФОТО
К Земле максимально приблизилась комета - ФОТО
Комета Neowise в ночь на 23 июля приблизилась к Земле на максимально близкое расстояние. Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, размер кометы составляет около 5 километров, ее ядро покрыто темными частицами, оставшимися со времени формирования 4,6 миллиарда лет назад.
Самая отдаленная точка орбиты кометы находится от Земли на расстоянии в 715 астрономических единиц.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре