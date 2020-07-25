"Хаббл" заснял начало сатурнианского лета

Фотографии Сатурна, которые телескоп "Хаббл" сделал с расстояния в 1,35 млрд км, указывают на то, что на этой планете недавно началось лето, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Удивительно, как резко и серьезно поменялся облик планеты всего за несколько лет. Ее северное полушарие, где сейчас наступило лето, покрылось легкой дымкой красного цвета, а южное, наоборот, стало синим", - рассказала Эми Саймон, астроном из Центра космических полетов NASA имени Годдарда (США).

Ось вращения Сатурна немного наклонена к плоскости его орбиты, благодаря чему на этой планете есть свои лето, зима, осень и весна, которые продолжаются по несколько земных лет. До того, как зонд "Кассини" достиг Сатурна, у астрономов почти не было возможностей изучать то, как меняется облик Сатурна с наступлением каждого сезона года.

В 2004 году подобная возможность появилась. На протяжении следующих 13 лет астрономы узнали множество подобных изменений. К примеру, при наступлении весны ураганы на поверхности Сатурна теряют голубую окраску и становятся бежевыми, что связано с тем, как растущая мощность солнечного света влияет на поведение некоторых молекул непредельных углеводородов в его атмосфере.

Сатурнианское лето

Аналогичным образом наступление лета и осени меняет то, как возникают и движутся гигантские атмосферные вихри в приполярных и умеренных широтах гиганта. Многие из этих эффектов, как показали наблюдения "Кассини", были связаны с тем, что кольца Сатурна очень сильно влияют на то, как много солнечного света достигает верхней кромки его облаков.

Работа "Кассини" завершилась в 2017 году, однако специалисты NASA продолжают наблюдать за сменой сезонов на Сатурне в рамках проекта OPAL, используя мощности орбитального телескопа "Хаббл".

Недавно он получил очень четкие фотографии Сатурна, а также нескольких его спутников. Они показывают, что сейчас в северном полушарии планеты-гиганта наступило лето. В пользу этого, в частности, говорит то, что его поверхность покрылась красно-бежевой дымкой, которая связана с взаимодействиями углеводородов и света, а также с таянием частичек льда в верхних слоях атмосферы планеты-гиганта.

Аналогичные сдвиги ученые зафиксировали в характере движения штормов и в прочих атмосферных процессах. Астрономы надеются, что изучение снимков этих явлений и научных данных, собранных "Хабблом", поможет им узнать многие тайны внутреннего устройства Сатурна и приблизит их к пониманию того, когда и как возникли его кольца.