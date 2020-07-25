Точный гороскоп на субботу: Вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели

Сегодня гороскоп предполагает стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану - отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу. Другими словами, если вам кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты - сегодня есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.

Овен

Сегодня звезды гороскопа предвещают Овну день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Овну придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Овна немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Телец

Сегодня в общении с людьми у Тельца возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Тельца с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Тельцу стоит поискать в общении золотую середину!

Близнецы

Сегодня - отличный день, который подарит Близнецам заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Близнецам достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к ним, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Близнецов в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Рак

Сегодня шний день звезды гороскопа советуют Раку посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Раку умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Рак одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Лев

Сегодня тяга Льва к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Льва может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Лев способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Лев может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Дева

Сегодня Дева может демонстрировать упрямство: ее практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать ее также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Дева сегодня способна горы свернуть. Гораздо хуже, если Дева разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ей в голову взбредет. Последствия ее импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Весы

Сегодня Весы способны демонстрировать фатализм во всем, за что бы они ни взялись, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Весы могут неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет их в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Весам надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самим не плошать. Если сегодня они будут добросовестно выполнять все, что от них зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Скорпион столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды гороскопа советуют Скорпиону поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Скорпион почувствует себя намного счастливее!

Стрелец

Сегодня гороскоп Стрельца благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Стрелец может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Стрельца к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Стрельца сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предвещают Козерогу день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Козерог может сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Козерога сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Водолей

Сегодня Водолей может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Водолея будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в их пользу, и не исключено, что в каком-то проекте их ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Рыбам энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом они могут только побеждать!