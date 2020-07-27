Названы основные полезные свойства яблочного уксуса

Яблочный уксус - это не просто популярный в кулинарии ингредиент, но и источник полезных для здоровья биологически активных веществ.

Существующие исследования доказывают, что яблочный уксус может понижать уровень сахара в крови. Например, если выпить стакан воды с двумя столовыми ложками яблочного уксуса, то с утра сахар упадет примерно на четыре-пять процентов, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Будучи продуктом с высокой кислотностью, яблочный уксус способен предотвращать инфекции в мочевом пузыре, мочеиспускательном канале и почках. Плюс, уксусом на яблочной основе можно производить антисептическую обработку мелких ран на коже.

Уксус применяется не только для обработки ран, но и для лечения некоторых кожных болезней. Известно, что он помогает при псориазе и стригущем лишае, а также для заживления солнечных ожогов. По словам экспертов Национального Фонда борьбы с псориазом, органический яблочный уксус уменьшает зуд при псориазе кожи головы.

Другие полезные эффекты яблочного уксуса - снижение уровня холестерина, уменьшение отечности варикозно расширенных вен, облегчение кашля, а также помощь при борьбе с ожирением. Кроме того, он весьма эффективно применяется для борьбы с перхотью. В общем, яблочный уксус, как видим, является гораздо более полезным продуктом, чем можно предположить.

