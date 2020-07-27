Лучшие специи для контроля уровня сахара в крови

Новое исследование предположило, что корица помогает удерживать в норме показатели сахара в крови у пациентов с преддиабетом и начальной стадией диабета второго типа. А вот некоторые другие специи, обладающие схожим эффектом, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.



Пажитник. Ещё в 2009 году исследователи обнаружили позитивное воздействие семян пажитника на уровень глюкозы в крови и липидный профиль у пациентов с диабетом второго типа. Эта специя - отличный источник волокон, замедляющих абсорбцию углеводов и сахаров.

Имбирь. Еще одна специя, чье позитивное воздействие на состояние здоровья и сахар в крови было научно подтверждено. Чаще используйте имбирь при изготовлении тех или иных блюд.

Куркума. Несколько исследований подчеркивали роль куркумина - ключевого компонента специи - в деле предотвращения и лечения диабета, а также связанных с ним расстройств. У куркумы противовоспалительный, антиоксидативный, антиатеросклеротический и защищающий сердце эффект вкупе со способностью уменьшать вес.

Чеснок. Очень популярная приправа уменьшает уровень сахара в крови за счет укрепления чувствительности к инсулину и его выработке. В 2011 году учёные доказали, что добавки с чесноком усиливают контроль сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа. В чесноке имеются компоненты серы, защищающие от окислительного повреждения и уменьшающие уровень холестерина.

Алоэ Вера. Исследование предполагает, что сок алоэ вера или пищевые добавки с ним снижают уровень глюкозы в крови у диабетиков. Приём геля Алоэ Вера также способствует похудению. А использование его для наружного применения помогает борьбе с отёками, язвочками и ранами на коже.

