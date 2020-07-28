В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки

Власти Великобритании рассказали о первом случае выявления в стране коронавирусной инфекции у кошки, однако заверяют, что угрозы передачи инфекции от домашних животных людям нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Как отмечается в коммюнике, животное заразилось от своих хозяев, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Симптомы заболевания у кошки были слабовыраженными, и через несколько дней она выздоровела.

"Хотя речь идет о первом подтвержденном случае заражения животного коронавирусной инфекцией в Великобритании, нет свидетельств, которые позволяют предположить, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним животным, а также того, что домашние животные могут передавать вирус человеку", - говорится в сообщении ведомства. В качестве меры предосторожности владельцам животных рекомендуется часто мыть руки, в том числе до контактов с питомцами и после них.

Случаи заражения кошек и других животных выявлялись во многих странах. При этом ученые, изучившие распространение коронавируса у кошек в Ухане, полагают, что инфекция вряд ли может вызывать эпидемии среди этих питомцев.