Бэнкси выставил на аукцион триптих, посвященный миграционному кризису в Европе

Один из самых загадочных художников современности решил помочь больнице в Вифлееме, расположенной на западном берегу реки Иордан. Медицинскому учреждению требуется новое оснащение - и Бэнкси выставил на аукцион Sotheby's три своих картины, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Торги пройдут уже завтра. Уличный художник передал аукционному дому триптих "Вид на Средиземное море, 2017". Согласно предварительной оценке за эти работы можно получить от £800 тыс. до £1,2 млн. Стилистика морских пейзажей XIX оказывается разбавлена спасательными жилетами и кругами, которые выброшены на берег. Таким способом Бэнкси хотел передать кризис, связанный с мигрантами, которые всеми силами пытаются попасть в Европу, самостоятельно пересекая Средиземное море.

Эти картины раньше можно было увидеть в отеле The Walled Off Hotel, который Бэнкси открыл три года назад у стены, разделяющей Палестину и Израиль. На территории расположено всего 10 номеров, а в каждом из них висят работы уличного художника, скрывающего свою личность.

Бэнкси создал работу на тему защитных масок и разместил ее в лондонском метро. Во время карантина художник придумал домашний арт-объект на тему изоляции.