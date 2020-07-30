За лучший тест на COVID-19 заплатят $5 миллионов

Фонд XPrize объявил конкурс на разработку быстрого и дешёвого теста на COVID-19. Призовой фонд составляет пять миллионов долларов США. Участвовать в соревновании может любой желающий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый конкурс получил говорящее название Rapid Covid Testing ("Быстрое тестирование на COVID"). Фонд XPrize проводит его совместно с организацией OpenCovidScreen, которая занимается совершенствованием тестов на COVID-19.

От участника, будь то отдельный исследователь или команда разработчиков, требуется создать тест, выявляющий коронавирус SARS-CoV-2. При этом тестирование одного человека должно обходиться не более чем в 15 долларов США (около одной тысячи российских рублей по текущему курсу), а результаты должны быть готовыми не позже чем через 12 часов после тестирования.

Также процесс забора проб должен быть минимально инвазивным. Другими словами, он не должен требовать неприятных для пациента вмешательств вроде биопсии (взятия образца живой ткани) или, скажем, введения зондов глубоко в дыхательные пути или пищеварительный тракт.

По условиям конкурса, победители обязуются развернуть тестирование населения и в течение двух месяцев проводить не менее 500 тестов в неделю.