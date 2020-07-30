Точный гороскоп на четверг: Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении

Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо - сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Овен

Сегодня у Овна может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Овен не пожалеет - он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Телец

Сегодня Телец может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Телец способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же - к вечеру Телец может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Близнецов проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Близнецам помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Близнецами новые возможности и новые двери.

Рак

Сегодня любая мелочь в глазах Рака способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Рак сегодня способен хвататься сразу за все и... так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Раку вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека - где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Лев

Сегодня Лев может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Лев способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Льву выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка - там ему будет не до обличительных разговоров.

Дева

Сегодня Деве следует быть осторожной в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют ее к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Дева способна быть критичной по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Деве сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему она все равно не сможет, а вот обострить ее - запросто.

Весы

Сегодня окружающие могут втянуть Весы в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Весы даже почувствуют, что кто-то питается их эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют им сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.

Скорпион

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Скорпиона будет решительность! Скорпион может отважиться на смелый шаг, единственное условие - этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Скорпиона в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Скорпион сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Стрелец

Сегодня Стрелец и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Стрелец считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Стрельца не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Стрельца под ногами, он способен сегодня совершить невозможное!

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит попадаться начальству на глаза - есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Козерог в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Козерога весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, сегодня Водолею вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Водолея будет больше шансов на победу.

Рыбы

Сегодня для Рыб настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Рыбы не могли решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтали. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.