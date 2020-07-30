Объяснен феномен черной воды у берегов Черного моря

Специалисты объяснили феномен черной воды у берегов Черного моря в районе города-курорта Анапы, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно данным экспертов, вода массово потемнела из-за тины, которую мощными волнами подняло с камней на дне - накануне в регионе действовало штормовое предупреждение. В результате туристам было рекомендовано воздержаться от купания из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Шторм и привел к тому, что вода окрасилась", - указано в материале. Отмечается, что явление не представляет никакой опасности для отдыхающих.

Также предполагается, что в ближайшее время вода вернется к своему обычному цвету.