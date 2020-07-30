Этот вид масла назвали божьим даром

Власти Малайзии, второй по величине стране мира по производству и экспорту пальмового масла, заявили, что будут бороться с критиками с помощью лозунга "Пальмовое масло - это дар Бога".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.

Власти сообщили, что страна планирует использовать девиз на международном уровне. Предыдущая кампания называлась "Люблю мое пальмовое масло" и проходила в Малайзии в прошлом году.

На долю страны приходится 28 процентов мирового производства и 33 процента мирового экспорта этого продукта. Новый лозунг станет частью противостояния Малайзии и Европейского союза. Страна готовится последовать примеру Индонезии и подать иск против ЕС в связи с запретом на биотопливо на основе пальмового масла.

Масло используется крупными международными компаниями для производства многочисленных категорий товаров - от хлопьев и губной помады до моющих средств. Однако экологи говорят, что выращивание масличных пальм является причиной чрезмерной вырубки леса и уничтожения редких видов животных.

В июле стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет ввести ограничения на продажу нездоровой пищи в стране и ограничить рекламу фастфуда в интернете и на телевидении.