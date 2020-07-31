Точный гороскоп на пятницу: День будет подогревать амбиции и честолюбие

Сегодня гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня. Не удивляйтесь, если многие из окружающих сегодня будут, что называется "на взводе", остро реагируя на все, что происходит вокруг. Звезды советуют в этой связи не задевать чужих чувств и интересов - это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

Овен

Сегодня у Овна могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Овна может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Овен все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Овну не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Телец

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Тельца! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Тельцу стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Тельцу повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Телец собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Близнецы

Сегодня переполнить чашу терпения Близнецов будет не сложно - она у них меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Близнецы и внимания бы не обратили, сегодня способны вмиг вывести их из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Близнецов не выплеснулись на чью-то голову, им стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Близнецов безмятежностью.

Рак

Сегодня окружающим трудно ожидать от Рака логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Рак будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Раку стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Лев

Сегодня Лев может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Лев будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Лев сегодня удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!

Дева

Сегодня отличительной чертой гороскопа Девы является то, что она сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Деве выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Деве сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Весы

Сегодня Весы рискуют оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться ими манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Весы попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную им роль. Или же поделятся с ними слухами и догадками для того, чтобы они разнесли эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Весам сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Скорпион

Сегодня Скорпиона способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Скорпиона. Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Стрелец сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Козерог

Сегодня практически в любых делах Козерогом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Козерога будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Козерога во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!

Водолей

Сегодня события дня вполне способны поставить Водолея в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Водолей сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Водолея просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Водолея на высоте, делая его невероятно проницательным.

Рыбы

Сегодня день склоняет Рыб попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Рыб есть любимый человек, им стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Рыбы одиноки, они будут нараспашку открыты для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Рыбы могут отлично проявить себя в творчестве: их правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.