Точный гороскоп на вторник: День способствует трудолюбию и умственной деятельности

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для самокопания, хотя именно к этому звезды и будут вас склонять. Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии. Возможны обиды и конфликты, которые впоследствии могут обернуться серьезной трещиной в отношениях. Чтобы не зацикливаться на проблемах и избежать ссор, попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы - не поддаваться на провокации. Хороший рецепт - с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.

Овен

Сегодня гороскоп Овна не предполагает избытка реалистичности - Овен способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Овен испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Овном и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Телец

Сегодня - день, когда успех Тельцу принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Тельца к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Телец сегодня предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа то и дело будут склонять Близнецов давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Близнецы будут это делать просто так, по велению души, когда их никто не просит. Ну а если уж к ним обратятся за помощью, то они сумеют отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого они сегодня облагодетельствуют, надо приготовиться к активной критике с их стороны. Близнецы безжалостно укажут на все их ошибки и недочеты.

Рак

Сегодня звезды гороскопа предвещают Раку не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Рак будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Раку необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Лев

Сегодня - день, когда с самого утра все может валится у Льва из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Льва к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Лев рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Льву придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого сегодня не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Дева

Сегодня Деве необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут ее к этому склонять. Ее нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Девы, ей придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Весы

Сегодня звезды гороскопа будут требовать от Весов внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ними рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Весов понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Весам придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Весы перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Весам, если это в их силах, помочь, - сделанное добро обязательно к ним вернется, а мир станет светлее и лучше.

Скорпион

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Скорпиона немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Скорпиона будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Скорпиону огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Стрельца ущерб, звезды советуют ему сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Козерог

Сегодня в Козероге проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Козерог будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Козерога долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

Водолей

Сегодня во всех делах на первом месте у Водолея будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Водолей будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Водолея сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам уделить особое внимание близким людям. Даже если у них много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто им дорог. Возможно, Рыбы уже давно не разговаривали с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Рыбам сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в их сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?