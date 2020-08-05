Врач назвала вызывающие ожирение напитки

Российский врач-эндокринолог Екатерина Иванникова назвала напитки, приводящие к набору лишнего веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, их перечень она привела в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, соки, квасы и газировки содержат в себе много глюкозы и имеют высокий гликемический индекс. Регулярное употребление этих напитков создает большую нагрузку на поджелудочную железу и вызывает ожирение.

Кроме того, многие люди пьют чай или кофе, добавляя в них большое количество сахара, что также негативно сказывается на общем состоянии организма, отметила врач.

Для тех, кто все же хочет разнообразить свое питье, Иванникова посоветовала добавлять в воду свежий огурец, мяту или лимон и употреблять такой напиток из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса.