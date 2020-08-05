Названы самые опасные продукты для собак

Сотрудники Российской кинологической федерации назвали самую опасную для здоровья собак еду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru в список запрещенных продуктов вошли какао и шоколад, так как в них содержится теобромин, опасный для собак. Чай, кофе и молоко также могут нанести питомцу вред. Кроме того, специалисты не рекомендуют давать собаке авокадо и орехи.

Причиной плохого самочувствия животного могут стать лук и чеснок - как свежие, так и обработанные. Собак не стоит кормить сливами, персиками, абрикосами, вишней и черешней из-за повышенной кислотности этих продуктов. Более того, косточки могут повредить кишечник питомца.

Соленая и сладкая пища - также под запретом. Сахар разрушает зубную эмаль собаки и приводит к диабету, а соль обезвоживает организм, что особенно опасно в жаркую погоду.

Представители Российской кинологической федерации призывают владельцев кормить питомцев только качественным сухим кормом и натуральной пищей с добавлением витаминов и минералов. Эксперты советуют проконсультироваться с ветеринаром, который подберет для собаки подходящий рацион.

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