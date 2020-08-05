На Марсе нашли следы древних ледников

На раннем этапе своего формирования Марс был покрыт сетью ледников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в исследовании канадских палеонтологов, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience.

Данное заключение было сделано на основе изучения десятков тысяч фотографий поверхности планеты. Ведущий автор исследования Анна Грау Галофре (Anna Grau Galofre) разработала метод, с помощью которого снимки Марса были сопоставлены с фотографиями подледниковых долин, расположенных на острове Девон, относящемся к канадской Арктике. Ученые подтвердили сходство рельефов двух планет, в частности, нашли практически одинаковые следы от ледников.

"Остров Девон - один из лучших "аналогов" Марса. Это холодная, пустая, полярная пустыня", - заметила Грау Галофре. Сходство рельефов двух территорий дает понять, что на Марсе находилось большое количество древних ледников, которые образовались в результате наличия воды и присутствия холодного климата. В начале своего формирования планета подходила для зарождения жизни, но около 3,6 миллиарда лет назад Марс стал похож на пустыню. Исследователи считают, что запечатленные на фотографиях со спутника долины были образованы именно в результате наличия ледников, а не водоемов.

Сети каналов появились под ледяным покровом из-за накопленной естественным образом воды. Палеонтологи сделали вывод, что данные условия могли быть подходящими для появления на Марсе представителей древних форм жизни. Надежный ледяной панцирь мог защитить от сильного солнечного излучения и обеспечить постоянный приток жидкости.